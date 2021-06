Ajax-besøg indleder slutspillet om FCN-kometen

Ajax smider nu den næste trumf på bordet i spillet om Kamaldeen Sulemanas underskrift.

Flere kilder i Holland bekræfter over for Ekstra Bladet, at FC Nordsjællands lynhurtige kantspiller onsdag ankom til Amsterdam.

Han blev set med Ajax' sportsdirektør Marc Overmars, da han blev vist rundt på storklubbens anlæg De Toekomst samt Johan Cruijff Arena.

Marc Overmars var på plads for at vise interessen for Sulemana, da FC Nordsjælland mødte FCK. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjælland har altid anbefalet sine spillere, at de ser de klubber an, som de overvejer at skifte til.

Andreas Skov Olsen var på besøg i Bologna inden sit skifte og Mikkel Damsgaard var også på besøg i Sampdoria.

Derfor er Kamaldeen Sulemanas besøg i Amsterdam et klart signal om, at ghaneseren ser meget positivt på en fremtid i Ajax.

- Jeg forventer ikke, at han spiller her, selv om der ikke er noget, der er afgjort, men jeg forventer, han tager imod et af de tilbud, han har på hånden, sagde FCN-træner Flemming Pedersen tidligere på ugen til bold.dk.

Kamaldeen Sulemana er blot 19 år, men har været sensationel for FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen

Der foreligger ifølge Ekstra Bladets oplysninger endnu ingen enighed omkring en købspris mellem Ajax og FC Nordsjælland, og intet peger mod et lægetjek er på programmet, selv om hollandske medier skriver det modsatte.

Ajax er imidlertid opsatte på at forcere en handel. Klubben er presset af Manchester Uniteds interesse, og de forsøger at lukrere på, at den engelske storklub endnu er i venteposition grundet EM.

Manchester United holder minutiøst øje med EM for ikke at glippe stjerneskud, der eksploderer på den store scene. Derfor ligger englændernes dom omkring Kamaldeen Sulemana nogle uger ude i fremtiden.

Tommy Møller Nielsen er Manchester Uniteds chefscout i Skandinavien, og han har fulgt Kamaldeen Sulemana tæt. Foto: Lars Poulsen

Den tøven forsøger Ajax aggressivt at udnytte ved at kaste al sin kærlighed på FC Nordsjælland-spilleren.

Slutspillet om Kamaldeen Sulemana er for alvor i gang.