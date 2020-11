Alle er coronafri: Isolerede landsholdsspillere træner med

Træningen kan foregå nogenlunde normalt fredag i den danske landsholdslejr i Helsingør.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser, at de isolerede spillere og ledere er blevet testet negative for coronavirus fredag morgen. Derfor kan de vende tilbage på træningsbanen.

- Alle spillere, trænere og ledere, der har været i isolation, er testet negative her til morgen, og derfor er alle i lejren klar til at træning i dag, skriver DBU.

De spillere, der har været i isolation siden mandag, er Frederik Rønnow, Jesper Hansen, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

Spillerne blev isoleret ud fra et forsigtighedsprincip, efter at Robert Skov viste sig at være smittet med coronavirus. Skov er sendt hjem til sin tyske arbejdsgiver, Hoffenheim.

Samtlige spillere er løbende blevet testet, efter at de mødte op i landsholdslejren tidligere på ugen, hvor det også blev til en 2-0-sejr over Sverige i en testkamp.

I den kamp sad både landstræner Kasper Hjulmand og assistenten Morten Wieghorst i isolation, mens Ebbe Sand varetog arbejdet på bænken.

Bortset fra Robert Skov har samtlige test af spillere og ledere været negative, fortæller DBU.

Ud over agtpågivenheden inden for landsholdsboblen, så er træningen og kampen mod Sverige også blevet besværliggjort af britiske rejserestriktioner over for Danmark.

Storbritannien har indført et indrejseforbud for danskere efter fundet af muteret coronavirus i mink.

Det har betydet, at landsholdet indtil nu har måttet klare sig uden flere profiler fra de engelske ligaer.

Torsdag blev der dog indført en særregel, der betyder, at Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen kan tilslutte sig Danmarks trup.

De syv spillere fra engelske klubber kan dog ikke træne med fredag, da de først skal testes. De forventes, hvis de testes negative, at kunne være med i træningen lørdag, oplyser Hjulmand.

Højbjerg afsoner en spilledags karantæne i kampen mod Island efter et gult kort i 1-0-sejren ude over England.

Det danske landshold møder søndag Island i Nations League. I næste uge venter en udekamp mod Belgien.