Amerikansk landstræner trækker sig efter VM-skuffelse

Træneren for det kvindelige amerikanske fodboldlandshold, Vlatko Andonovski, trækker sig efter holdets skuffende præstation ved VM.

Det skriver Det Amerikanske Fodboldforbund, US Soccer, på sin hjemmeside.

Holdet blev efter en straffesparkskonkurrence slået ud af Sverige i ottendedelsfinalen. Det er det tidligste exit ved en VM-slutrunde i det amerikanske holds historie.

- Det har været en stor ære at træne alle de talentfulde og hårdtarbejdende spillere de seneste fire år, siger Andonovski.

- Mens vi alle er skuffede over resultatet ved VM, er jeg utrolig stolt over den fremgang, som holdet har vist, måden de har bakket hinanden op på, og hvordan de har inspireret spiller over hele verden.

Vlatko Andonovski har stået i spidsen for de amerikanske fodboldkvinder siden 2019, efter holdet havde vundet den anden VM-titel i streg.

Ved OL i 2021 vandt Andonovski og de amerikanske kvinder bronze.

Twila Kilgore, der har været assistent det seneste halvandet år, overtager midlertidigt rollen som landstræner, mens arbejdet for at finde en afløser pågår, oplyser US Soccer.