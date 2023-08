Argentiner skaffer City smal sejr over Newcastle

Premier Leagues forsvarende mesterhold kan fortsat prale af at have maksimumpoint i den nye sæson.

Lørdag aften slog Manchester City således Newcastle 1-0 på hjemmebane efter en scoring af den argentinske verdensmester Julian Alvarez i første halvleg.

City og Brighton har dermed seks point i toppen af Premier League efter to runder, og de kan mandag få selskab af enten Crystal Palace eller Arsenal, mens alle andre hold har smidt point.

Newcastle bød Manchester City op til dans i spillet med bolden, men som ventet havde værterne kuglen mest og skabte også flest og de største chancer.

Målmaskinen Erling Haaland blev i fraværet af Kevin De Bruyne og Bernardo Silva primært serviceret af en velspillende Phil Foden. Men for en gangs skyld var nordmanden uskarp de tre gange, han fik mulighederne.

Tekniske velfunderede Foden var også arkitekt, da argentinske Julian Alvarez efter godt en halv times spil modtog bolden på kanten af feltet og efter et træk smækkede bolden i nettet uden for Newcastle-keeper Nick Popes rækkevidde.

Newcastle lykkedes modsat mange andre af de gæstende hold på Etihad med at holde opgøret på vippen længe, men Eddie Howes tropper formåede aldrig at true Citys defensiv for alvor.

Blot en enkelt afslutning inden for rammen skabte gæsterne, derfor var en smal hjemmesejr også et ganske passende resultat efter en jævn affære.