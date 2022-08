Arsenal får kanonstart på Premier League

Arsenal kan som det første hold sætte tre point ind på kontoen i den nye Premier League-sæson.

I fredagens premierekamp vandt klubben fra det nordlige London med 2-0 ude over Crystal Palace fra den sydlige del af storbyen.

Den brasilianske angriber Gabriel Martinelli så længe ud til at blive opgørets eneste målscorer. Han headede bolden i mål fra nært hold efter lidt mindre end 20 minutters spil. Dermed revancherede han en stor afbrænder tidligere i opgøret.

Sent i opgøret blev det så 2-0, da Marc Guehi uheldigt dirigerede bolden i eget net.

Hjemmeholdet kunne sagtens have fået et point ud af anstrengelserne, men når Crystal Palace spillede sig frem til gode muligheder, var Aaron Ramsdale for stærk i Arsenals mål.

Landsholdsspilleren Joachim Andersen spillede hele kampen i Crystal Palaces centrale forsvar. Selv om han til tider var på hårdt arbejde, slap han hæderligt fra kampen.

De øvrige 18 hold i Premier League skal i aktion i første spillerunde enten lørdag eller søndag.