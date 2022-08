Arsenal fortsætter champagnebold

Arsenal ligner et hold, der har intentioner om at kæmpe med i toppen af Premier League i denne sæson.

London-klubben, der vandt sit seneste mesterskab i 2004, har fået en forrygende sæsonstart både resultat- og spillemæssigt, og lørdag aften var ingen undtagelse.

På udebane blev oprykkeren Bournemouth slået 3-0 i en kamp, hvor Arsenal havde punkteret spændingen efter ti minutter med to mål.

Dermed lægger Arsenal sig i spidsen for ligaen med ni point for tre kampe, men Manchester City kan dog komme tilbage i front med en udesejr over Newcastle søndag på mulig bedre målscore.

Det er første gang i 18 år, at Arsenal indleder en sæson med tre ligasejre.

Martin Ødegaard afgjorde kampen med to tidlige mål. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Arsenal viste sprudlende spil fra begyndelsen, og Martin Ødegaard, der ellers ikke er kendt for at score mange mål, lynede to gange i de første ti minutter.

Først udnyttede den kreative nordmand en ripost fra målmanden efter fire minutter, og seks minutter senere hamrede han med venstrebenet bolden ind til 2-0.

Nok var det Ødegaard, der kom på måltavlen, men den nytilkomne angriber fra Manchester City, Gabriel Jesus, var nærmere arkitekten bag drømmestarten.

Med et fremragende sololøb fra midten af modstanderens banehalvdel flænsede han Bournemouths forsvar op ved det første mål, og ved scoringen til 2-0 blev han noteret for assisten.

Føringen gav Arsenal mulighed for at dæmpe tempoet en anelse og kontrollere kampen, og Bournemouth, der havde en anonym Philip Billing med, indtil han skadet måtte lade sig udskifte efter godt en times spil, skabte intet før pausen.

På tribunerne havde Arsenals medrejsende fans en fest, og igennem det meste af første halvleg sang de hyldestsang til holdets unge forsvarer William Saliba.

Franskmanden takkede for tilliden ved at bringe Arsenal på 3-0 otte minutter efter pausen. Fra kanten af feltet krøllede han behersket bolden ind i det lange hjørne.

Arsenal havde bolden i mål endnu en gang efter et flot angreb, da Ødegaard fandt Jesus, der scorede, men VAR fandt en marginal offside i opspillet.

Bournemouth var bedre med i anden halvleg, men formåede kun sporadisk at true Arsenals solide defensiv.

