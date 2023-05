Arsenal knuser Chelsea: Tilbage på toppen

Arsenal er tilbage i spidsen for Premier League efter en overbevisende 3-1-sejr over kriseramte Chelsea tirsdag aften.

Holdets norske anfører, Martin Ødegaard, understregede på ny, at han er i gang med en supersæson ved at lave sit holds to første mål. Og der var reelt aldrig tvivl om topholdets sejr.

Arsenal er nu to point foran Manchester City, men førstepladsen er formentlig kun til låns, fordi City har spillet to kampe færre. Men opgøret mod lokalrivalen blev en tiltrængt opmuntring efter en sløj periode med fire kampe uden sejr.

For Chelsea fortsætter den tilsyneladende endeløse nedtur. Klublegenden Frank Lampard har tabt samtlige seks kampe, siden han overtog trænersædet i et håb om en god afslutning på en mislykket sæson.

Ødegaard åbnede scoringen efter 18 minutter med et skud, der tog undersiden af overliggeren på vej ind over stregen.

Efter en god halv time fordoblede han føringen, da han sneg sig ind i Chelsea-forsvaret og styrede et indlæg fra Granit Xhaka i nettet.

Da Gabriel Jesus få minutter senere øgede til 3-0, var Chelsea truet af en ydmygelse.

Til alt held for gæsterne tog Arsenal foden af speederen efter pausen, og det lykkedes endda Noni Madueke at reducere midt i halvlegen.

Selv om målet ikke blev startskuddet til en Chelsea-slutspurt, er det alligevel værd at hæfte sig ved. Det er nemlig kun det dyrt indkøbte holds anden scoring i seks kampe under Lampards ledelse.

For Arsenal handler om at blive ved at vinde og så håbe på, at Manchester City snubler i sæsonens sidste kampe. City møder West Ham onsdag.

Arsenals næste opgave er på udebane mod Newcastle på søndag.