Arsenal slår Manchester City efter kæmpe straffesparksdrama

Arsenal sikrede sig sæsonens første trofæ med en sejr på Wembley over Manchester City i Community Shield-kampen.

Arsenal vandt efter en straffesparkskonkurrence, efter at kampen i ordinær spillertid endte 1-1.

Manchester City så ud til at vinde 1-0, men Arsenal udlignede langt inde i overtiden til 1-1.

Det er tredje år i træk, at Manchester City taber Community Shield-kampen.

Opgøret spilles mellem mestrene og FA Cup-vinderne fra den seneste sæson. Begge titler snuppede Manchester City selv. Derfor var søndagens modstander Arsenal, der sluttede som toer i Premier League.

Indskiftede Cole Palmer så ud til at blive matchvinder for City med lidt over ti minutter igen, da angriberen flot lagde bolden forbi Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

Cole blev sendt på banen efter lidt over en times spil, da han afløste den norske superangriber Erling Haaland.

Ligeledes indskiftede Phil Foden var tæt på at score i slutfasen til 2-0. Men Ramsdale forhindrede endnu et City-mål med en god redning.

Endnu en indskifter, Arsenals Leandro Trossard, sendte kampen ud i en straffesparkskonkurrence, da han via City-spilleren Manuel Akanji udlignede til 1-1 dybt inde i overtiden.

Arsenal scorede på fire straffespark, mens både Kevin De Bruyne og Rodri brændte for City, da kampen skulle afgøres fra 11-meter-pletten.

Det var fjerde gang på syv år, at der skulle en straffesparkskonkurrence til for at vinde vinderen af Community Shield.