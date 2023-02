Arsenal udbygger føring med smal sejr

Arsenal trækker igen fra Manchester City i kampen om det engelske mesterskab.

Det endte med en kneben 1-0-sejr for Arsenal ude over Leicester i lørdagens Premier League-kamp.

Med sejren topper Arsenal rækken med 57 point efter 24 kampe. Det er fem point mere end Manchester City, der spiller senere lørdag ude mod Bournemouth.

Det var Arsenals anden ligasejr i træk, efter at holdet ikke havde vundet i tre ligakampe i træk. Arsenal havde blandt andet tabt en indbyrdes kamp mod Manchester City.

En kort overgang var Manchester City på omgangshøjde med Arsenal, som nu igen har fået skabt sig lidt luft i titelkampen.

Arsenals Gabriel Martinelli (til højre) scorede det enlige mål mod Leicester og Victor Kristiansen (forrest til venstre) i lørdagens Premier League-kamp. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Leicester-backen Victor Kristiansen stod direkte over for Arsenals engelske landsholdsspiller Bukayo Saka, og den opgave løste danskeren generelt glimrende.

Hver gang Saka modtog bolden, var Kristiansen lige i haserne på kantspilleren.

Defensivt gjorde Kristiansen et solidt indtryk, mens de offensive indslag var mere sjældne.

Arsenal havde bolden meget og kom også frem til de fleste chancer i de første 45 minutter, men ingen af dem sad inden for målrammen.

En enkelt gang i første halvleg troede Arsenal, at holdet havde scoret.

Leandro Trossard bankede bolden i nettet efter 26 minutter, men målet blev korrekt annulleret på grund af et frispark begået mod Leicester-keeperen Danny Ward.

Det var Arsenal-backen Ben White, der lidt for tydeligt holdt fast i Wards ene arm, mens keeperen boksede væk med den anden.

Kort efter pausen kom den forløsende scoring så for Arsenal.

Arsenals kantspiller Gabriel Martinelli, der ellers havde spillet en anonym kamp indtil da, scorede til 1-0, da han blev spillet helt fri i feltet af Trossard.

Martinelli sendte bolden fladt forbi Ward, og dermed tog Arsenal et stort skridt mod alle tre point.

Leicester, som blot blev noteret for en enkelt afslutning, manglede de offensive trusler for at komme tilbage i kampen.

Med nederlaget er Leicester fortsat en del af nedrykningskampen i den tætte række.