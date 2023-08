Australien er klar til VM-semifinalen efter straffedrama

Fodboldfeberen fortsætter i Australien.

VM-værten er nu klar til semifinalen i turneringen efter en nervepirrende kvartfinale mod Frankrig lørdag formiddag dansk tid.

Efter 120 målløse minutter var Australien skarpest i den efterfølgende straffesparkskonkurrence, hvor hvert hold måtte spark ti gange hver, før der blev fundet en vinder.

Da Australien for tredje gang havde matchbold og kunne sparke sejren hjem, lykkedes det. Cortnee Vine stod for presset og scorede, hvilket udløste vilde jubelscener på banen og på tribunerne.

Også på Australien femte og niende spark kunne 'The Matildas' have sikret sejren, men brændte.

Forud for den nervepirrende disciplin skiftede Frankrig målmand, og indskiftede Solène Durand viste, at den kække manøvre var berettiget. Hun sprang til den rigtige side på syv ud af ti straffespark, men det blev blot til to redninger og et stolpeskud.

Australien er videre ved VM, mens Frankrig er ude. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Det rakte dog ikke til avancement, da fire af hendes holdkammerater ikke kunne score fra 11-meter-pletten. Australien vandt straffesparkskonkurrencen 7-6.

I semifinalen skal Australien møde enten England eller Colombia. Det bliver afgjort senere lørdag.

Danmarks overkvinder var undertippede mod Frankrig, men kæmpede bravt gennem hele det underholdende opgør.

Den ordinære spilletid var livlig, og begge hold jagtede helhjertet et føringsmål. Det havde de også chancerne til.

Tidligt i kampen brændte Maëlle Lakrar en kæmpe chance for Frankrig, mens Mary Fowler i anden halvleg brændte for Australien. I begge tilfælde var der tomt mål.

I den forlængede spilletid var Frankrig tættest på at løbe med sejren.

Australieren Alanna Kennedy headede bolden i eget net, men kampens dommer kom hende til undsætning og dømte frispark, da en anden australier blev hevet i trøjen.