Australien nærmer sig VM og Danmarks gruppe

Det bliver enten Australien eller Peru, der ender i Danmarks gruppe ved fodbold-VM sammen med Frankrig og Tunesien.

Tirsdag vandt Australien over 2-1 over Forenede Arabiske Emirater. Dermed står det klart, at australierne skal møde Peru i en kamp om at komme med til verdensmesterskaberne.

Vinderen, der altså får en VM-billet, får den fjerde og sidste plads i gruppe D. Kampen mellem Australien og Peru spilles næste mandag, 13. juni, på Ahmad bin Ali Stadium i Qatar.

Australien kom et skridt nærmere VM takket være mål af Jackson Irvine og Ajdin Hrustic, der begge til daglig spiller i tysk fodbold for henholdsvis St. Pauli og Eintracht Frankfurt.

Irvine gjorde det til 1-0 kort inde i anden halvleg ved tæt på mål at prikke bolden ind.

Derefter udlignede Caio Canedo for Forenede Arabiske Emirater, men det blev altså Australien, der avancerede.

Med en hammer af en helflugter scorede Ajdin Hrustic små ti minutter før tid bolden ind via en af modstandernes spillere, så det endte med en australsk sejr på 2-1.

Der er to kun ledige VM-pladser tilbage at spille om. Mens Australien og Peru skal kæmpe om den ene, så mødes Costa Rica og New Zealand næste tirsdag for at spille om den anden.

Vinderen af den kamp ender i gruppe E sammen med Spanien, Tyskland og Japan.

VM spilles i år fra 21. november til 18. december i Qatar.