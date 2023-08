Australiens VM-semifinale slår fjernsynsrekorder

Det australske kvindelandsholds nederlag til England ved semifinalen ved VM i fodbold onsdag er den mest sete fjernsynsbegivenhed, der er registreret i Australien.

Det viser data torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Imponerende 11,5 millioner så med på et tidspunkt under onsdagens kamp, hvor The Matildas, som det australske kvindelandshold kaldes, tabte 3-1 til Englands løvinder.

Australiens befolkningstal er på omkring 26 millioner.

Kampen blev spillet på hjemmebane i Sydney.

Tv-kanalen Channel Seven siger, at det er det mest sete program - sport eller ej - siden man begyndte at opgøre den slags i 2001.

- The Matildas har omskrevet historiebøgerne.

- Australien var tryllebundet i går aftes, da Matildas spillede med hele deres hjerte og gjorde os alle stolte, siger kanalens sportschef, Lewis Martin.

De personer, der så med på streamingtjenesten Optus Sport, er ikke inkluderet i tallet. Desuden er de, der så med ved offentlige arrangementer ikke talt med.

På stadion så omkring 75.000 tilskuere også med.

Generelt har denne slutrunde, der er blevet spillet i Australien og New Zealand, tiltrukket sig stor opmærksomhed i Australien, der ellers ikke er kendt som en fodboldnation.

Blandt andet har politikere lovet, at borgerne ville få en helligdag, hvis Matildas vandt hele turneringen.

- Mange har sagt, at Australien ikke er en fodboldnation. Vi vil vise dem, at de tager fejl, og at fodbold er på vej op, har Sam Kerr, en af holdets helt store stjerner, sagt ifølge Reuters.

Det var også Australien, der sendte Danmark ud af slutrunden med en sejr i ottendedelsfinalen, der blev spillet på et udsolgt stadion i Sydney.

Det australske hold skal lørdag møde Sverige i Brisbane, hvor de to hold skal spille om bronze.