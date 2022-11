Australsk sejr forbedrer danske VM-chancer

Uanset resultatet mod Frankrig kan Danmark selv afgøre sin skæbne i sidste gruppekamp ved VM mod Australien. Her vil tre danske point sandsynligvis være nok.

Det er en kendsgerning, efter at australierne lørdag besejrede Tunesien ved slutrunden i Qatar.

Australien vandt 1-0 på et mål af Mitchell Duke og fik dermed oprejsning efter den franske lussing i premieren.

Australien har ligesom Frankrig tre point, mens Danmark og Tunesien er noteret for et point før det dansk-franske møde lørdag klokken 17.

Havde Tunesien vundet, havde udsigterne været mere dystre for det danske mandskab. I så fald ville et dansk nederlag til Frankrig betyde, at Tunesien og Frankrig begge ville gå videre med uafgjort i sidste runde.

Det bliver ikke tilfældet, og det kan danskerne takke Australien for.

Holdet var toneangivende i kampens begyndelse og kom som logisk konsekvens heraf på 1-0 midtvejs i halvlegen.

Et indlæg fra venstre blev snittet perfekt videre i det lange hjørne af Duke, mens Tunesiens målmand Aymen Dahmen fløj forgæves gennem luften.

Tunesien, der havde OB-angriberen Issam Jebali, men ikke Brøndby-midtbanen Anis Ben Slimane, med, burde være gået til pausen med 1-1.

Mod slutningen af første halvleg lagde tuneserne et pres på det australske mål, og i fri position havde Mohamed Dräger en enestående chance for at udligne. Men forsvarsspilleren Harry Souttar kom i vejen.

Kort efter var også Youssef Msakni tæt på, men udfaldet blev det samme.

Med 1-0-føringen i hånden havde Australien et resultat, og det var op til tuneserne at bryde modstanderens defensiv ned.

Afleveringerne var mange, men chancerne få, og i stedet kunne Australien have lukket kampen med 20 minutter igen.

Mathew Leckie var helt fri foran mål, men det flade indlæg fra Jamie Maclaren var for upræcist.

De seks tillægsminutter var ikke nok til at rokke ved resultatet, og det blev ved 1-0.

Australien kom et skridt nærmere ottendedelsfinalerne. Omvendt er Tunesien nu tvunget til at besejre Frankrig for at have en chance for at gå videre.

