Avis: Neymars agenter i kontakt med storklub

Der er gang i en større udrensning i Paris Saint-Germain denne sommer, hvor pariserne har sagt farvel til både sportsdirektør og cheftræner, omend Mauricio Pochettinos exit endnu ikke er blevet officielt bekræftet.

Forlængelsen med Kylian Mbappé er blevet omtalt som 'begyndelsen på en ny æra' i hovedstadsklubben, der har ansat portugiseren Luis Campos som ny sportsdirektør. Klubpræsident Nasser Al-Khelaifi har også advaret om, at overflødige spillere vil blive solgt.

- Alle skal gøre deres bedste. Og hvis de ikke gør det, så må de smutte, ligesom dem, der har udnyttet os. Der kommer til at blive solgt spillere, har Al-Khelaifi således meldt ud.

The Athletic skrev tidligere i juni, at Paris Saint-Germain er åben for at sælge Neymar, og nu skriver den spanske avis AS så, at brasilianerens repræsentanter har været i kontakt med Juventus.

Den 30-årige brasilianske verdensstjerne er en af de bedst betalte spillere på planeten, og det er netop økonomien, der er den største forhindring for et muligt Serie A-skifte for Neymar.

AS peger dog på, at de italienske skatteregler vil være 'en enorm hjælp' for Juventus, men at Neymar stadig vil skulle gå voldsomt meget ned i løn, hvis skiftet skal realiseres.

