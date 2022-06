AZ Alkmaar henter dansk angriber i Italien

Den danske angriber Jens Odgaard skifter til AZ Alkmaar på en femårig kontrakt.

Det meddeler den hollandske klub, der i sidste sæson blev nummer fem i Æresdivisionen, fredag på sin hjemmeside.

23-årige Odgaard har siden 2018 været ejet af den italienske klub Sassuolo, men han nåede blot én førsteholdskamp for klubben.

I stedet har han med skiftende succes været udlejet til andre klubber. I den forgangne sæson bidrog han med 11 mål og 6 assist i 33 kampe for hollandske RKC Waalwijk.

- AZ er en stor klub i Holland og derfor også for mig. Dette er et stort skridt i den rigtige retning for mig, siger Odgaard til hjemmesiden.

Odgaard fik som teenager et mindre gennembrud for Lyngby Boldklub i Superligaen, hvilket fik italienske Inter til at købe ham i 2017.

Siden gik turen til Sassuolo, og derfra var han udlejet til Heerenveen, Lugano, Pescara og senest altså Waalwijk.

På tværs af de danske ungdomslandshold har Odgaard lavet 24 mål i 46 kampe.

Han bliver i AZ Alkmaar blandt andre holdkammerat med landsmanden Peter Vindahl, der i sidste sæson etablerede sig som førstemålmand i klubben efter et skifte fra FC Nordsjælland.

