Badmintonsporten starter op med danske sejre i Odense

Efter mere end et halvt års coronapause kom der tirsdag atter gang i badmintonsporten.

Det skete i Odense Idrætshal, hvor der afholdes Denmark Open.

I herresingle spillede Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus sig videre til anden runde.

Mens Vittinghus forholdsvis nemt slog belgiske Maxime Moreels 21-13, 21-8, så var den syvendeseedede Gemke i problemer mod spanske Luis Enrique Penalver.

Spanieren pressede danskeren, der dog endte med at vinde 15-21, 21-17, 21-16.

Først onsdag skal det bedste danske bud på en sejr i herresingle, Anders Antonsen, i aktion. Det samme skal Jan Ø. Jørgensen, der går på badmintonpension efter turneringen.

Den største danske stjerne, Viktor Axelsen, har meldt afbud til turneringen i Odense. Axelsen vandt den seneste turnering, nemlig All England, der blev spillet, før coronapandemien tvang badmintonsporten i dvale.

I damesingle spillede Line Christophersen sig videre med en sejr på 21-18, 21-18 i et rent dansk opgør mod Line Kjærsfeldt.

I herredouble er Kim Astrup og Anders Skaarup videre, efter at de fjerdeseedede danskere slog et canadisk par i to sæt.

Der var også danskere, der kæmpede sig videre i damedouble, hvor Christine Busch og Amalie Schulz er klar til anden runde. Det samme er Amalie Magelund og Freja Ravn.

Flere nationer som Kina, Malaysia og Indonesien har meldt afbud til Denmark Open.