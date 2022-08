Balotelli og træner i skænderi: - Forventer mere

Til trods for en 1-0 sejr over Umraniye i lørdagens Tyrkiske Süperlig-opgør måtte Mario Balotelli og holdets træner, Vincenzo Montella, skilles ad efter kampen

Kan du huske Mario Balotelli?

Den italienske angriber, der blev kåret som Europas største talent i 2010 med titlen som 'Golden Boy', er om nogen definitionen på en spiller, der har skyllet sin karriere ud i lokummet.

Nu tørner 32-årige Mario Balotelli ud for den tyrkiske klub Adana Demirspor, hvor han blev hentet til klubben af landsmanden og den tidligere stjernespiller Vincenzo Montella.

Mario Balotelli har været forbi storklubber som Manchester City, Inter, AC Milan og Liverpool mm.Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Set udefra har de to ingen grund til at være uvenner. Holdet ligger toer i ligaen, og Balotelli har en flot målscoringsstatistik i Demirspor-trøjen.

Men den tidligere 'Why always me'-trøjebærer var åbenbart utilfreds med et eller andet efter lørdagens 1-0 sejr. Han fik i hvert fald Montella op i det røde felt på få sekunder.

De to italienere når at udveksle et par ord, før Balotelli bliver ført væk af en fra Montellas trænerteam. Montella ville ellers rigtig gerne have fat i angriberen, men både spillere og trænere kommer imellem de to.

Efter kampen kommenterede Vincenzo Montella episoden over for den tyrkiske presse.

- Jeg kan kun sige, at vi forventer mere af ham. Sådanne ting kan ske efter en ​​kamp. Måske blev han grebet af stemningen - måske et adrenalinsus. Det får folk til at sige visse ting. For mig lukker vi den her.

Mario Balotelli har endnu ikke selv kommenteret optrinnet.

Roberto Mancini fik både det bedste og det værste frem i Balotelli, men i sidste ende var talentet ikke nok. Foto: Paul Cousans/Barcroft Media

Balotelli har faktisk nydt godt af tiden i klubben, hvor det lader til, at italieren har genfundet spilleglæden med 18 mål i 32 kampe.

32-årige Balotelli havde sin storhedstid i den engelske storklub Manchester City, men til trods for sin status som fanfavorit mistede holdet til sidst tålmodigheden med angriberen.

