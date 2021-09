Barca-legende inviterede Superliga-boss til Camp Nou

Hvor skal du kigge hen for at finde en person i Superligaen, der kan prale af at kende supertrioen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar? Og Usain Bolt som sidegevinst.

Parken? Brøndby? Aalborg?

Glem det… Stedet er Haderslev, hvor den nytiltrådte direktør Jonas Lygaard har haft verdens største atleter på tætteste hold.

... med Pierre-Emerick Aubameyang. Privatfoto

Så tæt på, at Barcelona-legenden Gerard Piqué ringede til danskeren, da han ville lave en hyggedag med kampe på Camp Nou.

- Han lejede Camp Nou og arrangerede en turnering for sine venner, hvor vi spillede kampe på banen. Det er sådan han er. En fantastisk personlighed, smiler Jonas Lygaard.

Tæt på Ronaldo og Messi

SønderjyskE-bossen kommer fra et direktørjob hos Konami i London, hvor han var med til at profilere fodboldspillet Pro Evolution Soccer.

Det betød, at han havde sin gang hos verdens største klubber i forbindelse med de store sponsoraftaler i klubberne.

- Jeg skulle udvikle samarbejdet med klubber over hele Europa. Gennem de aftaler fik jeg en stor berøringsflade med alle de store klubber. Jeg forhandlede store aftaler med Juventus, Manchester United, Bayern München, Barcelona, Arsenal… Jeg var inde på allerøverste niveau og forhandle de aftaler, fortæller den 44-årige Jonas Lygaard med tydelig stolthed i stemmen.

... med Lionel Messi. Privatfoto

- Der var aftaler med individuelle spillere. Det var Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marcus Rashford, Alphonso Davies, fortæller han og lyder som en mand, der kan forsætte opremsningen.

- Når man gør det, kommer man i forbindelse med spillerne. Nogle klikker man bedre med end andre. Nogle er mere jordnære end andre. Nogle er rigtig dygtige kommercielt set og forstår det.

- Tag eksempelvis Cristiano Ronaldo, som har et team omkring sig, der er virkelig dygtige, men han ved også godt selv, at de to timer, som han skal bruge på det, skal være helhjertet.

- Han kommer ikke en halv time for sent og går før tid, som man kan opleve det fra mere flamboyante typer, siger han og nævner så en velkendt brasilianer.

Ikke begejstret for Neymar

- Neymar…? Kommer han, eller kommer han ikke? Når han kommer, er det med en hale af et harem med kvinder og venner. Der foregår alle mulige ting, og der er ikke fokus omkring det vi har planlagt, smiler Jonas Lygaard, der især snakker varmt om Barcelonas kaptajn Gerard Piqué.

Jonas Lygaard tæt på alle stjernerne. Privatfoto

- Der nogle som man kommer tæt på for eksempel Gerard Piqué. Han var ekstremt interesseret i gaming og esport.

- Han er en unik personlighed, fordi han er meget til stede i hans kommercielle og forretningsmæssige tankegang,

- Han var ekstremt passioneret og dedikeret omkring samarbejdet. Ham har jeg haft lange samtaler med. Masser af skriverier på WhatsApp, fortæller Jonas Lygaard, som næsten ikke kan stoppe sin begejstrede talestrøm.

... med Usain Bolt. Privatfoto

- I en industri der nogle gange er lidt banal, så er der nogle personer, der indeholder meget mere. Det handler ikke om at tage en selfie. Vi har spist adskillige middage sammen og haft dybe dialoger om tingene. Han er ekstremt nærværende.

- Jeg havde familien med til en kamp mod Sevilla, og der ser han mig tilfældigt i forbindelse med pausen, fordi vi sidder på nogle af de forreste rækker, og han kommer straks hen og giver sin trøje til min søn.

- Det er jo et minde for livet. Det betyder jo også, at jeg vil strække mig meget langt for ham, konstaterer Jonas Lygaard – manden med Superligaen sejeste netværk.