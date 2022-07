Barca-præsident afslører: Præsenterer AC torsdag

Endelig sker det!

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen kan lige om lidt kalde sig FC Barcelona-spiller.

Det fortæller klubbens præsident Joan Laporta ifølge flere spanske medier, blandt andet Sport.

- Vi præsenterer Kessié (Franck Kessié, red.) på onsdag og Christensen (Andreas Christensen, red.) på torsdag, siger Joan Laporta.

Andreas Christensen, der havde kontraktudløb med Chelsea 30. juni, har i lang tid været rygtet heftigt til den catalanske storklub.

Men på grund af den økonomiske situation i Barcelona, har transferen trukket i langdrag.

Det er der dog imidlertid kommet styr på, ikke mindst på grund af at den spanske storklub tidligere på ugen lukkede en aftale om salg af tv-rettigheder, der indbringer dem knapt 1,5 milliarder kroner.

Den 26-årige dansker skifter til FC Barcelona efter 10 år i London-klubben Chelsea.

'AC' nåede at optræde 161 gang for The Blues, hvor han scorede to mål.

