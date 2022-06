Barcelona lander kæmpe million-aftale

FC Barcelona har solgt en andel på ti procent af klubbens tv-rettigheder for La Liga for 207,5 millioner euro (1,5 milliarder kroner) til selskabet Sixth Street.

Det skriver klubben torsdag på sin hjemmeside.

Aftalen gælder 25 år frem og bliver et plaster på klubbens massive gæld.

Barcelona, som blev hårdt ramt af coronakrisen, skyldte i januar sidste år 1,2 milliarder euro (8,9 milliarder kroner) ifølge Goal.

Salget markerer derfor et skridt i den rigtige retning, udtaler Barcelonas præsident Joan Laporta.

- Vi aktiverer nogle økonomiske løftestænger og leverer på vores tålmodige, bæredygtige og effektive strategi for at styrke klubbens økonomiske grundlag, siger han.

Salget mødte desuden stor opbakning hos klubbens medlemmer, forlyder det.

Med de nye midler er Barcelona tættere på at kunne registrere nye spillere.

Det kan komme danske Andreas Christensen til gode. Han har længe været rygtet til klubben, efter at hans kontrakt med Chelsea er udløbet.

Registrering af spillere har tidligere været et problem for Barcelona.

Sidste sæson måtte klubben låne Philippe Coutinho til Aston Villa og bede Samuel Umtiti om at gå ned i løn for at få plads til angriberen Ferran Torres.