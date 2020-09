Barcelona parkerer kaos for en stund med storsejr

Bølgerne er gået højt i og omkring FC Barcelona på det seneste, men søndag svarede klubbens spillere igen på grønsværen.

Her indledte Barcelona sæsonen i La Liga med en sikker 4-0-sejr hjemme mod Villarreal i hollandske Ronald Koemans debut som Barcelona-træner.

Unge Ansu Fati var kampens oplevelse. Han scorede to gange og fremtvang et straffespark, som Lionel Messi scorede på, inden gæsterne scorede et selvmål.

Alle mål blev sat ind i første halvleg, og trods en masse virak er Barcelona altså kommet fornemt i gang med sæsonen.

I sidste sæson glippede mesterskabet, som blev vundet af rivalerne fra Real Madrid. Barcelona løb også ind en øretæve på 2-8 mod Bayern München i Champions League, og Lionel Messi meldte siden ud, at han ville forlade klubben.

Verdensstjernen endte dog med at indvilge i at tage en sæson mere, og han var også i startopstillingen søndag, hvor Barcelona var uden danske Martin Braithwaite, som pådrog sig en lårskade for en uge siden til træning.

Luis Suarez og Arturo Vidal er endegyldigt væk efter klubskifter til henholdsvis Atlético Madrid og Inter, og søndag var det så 17-årige Ansu Fati, der strålede og stjal fokus.

Stortalent smaskede bolden i netmaskerne første gang efter et kvarter, og fire minutter senere scorede han igen.

Fati blev spillet fri af Philippe Coutinho, og i løb udplacerede Ansu Fati så Villarreal-keeper Sergio Asenjo til 2-0.

Så ville Lionel Messi også lege med, og argentineren sørgede for 3-0 på et straffespark, som blev begået mod netop Ansu Fati.

Kort før pausen blev det så 4-0, da Pau Francisco Torres scorede selvmål for gæsterne efter et indlæg fra Messi.

Den tidligere Arsenal-manager Unai Emery træner i Villarreal, og for ham var gode råd dyre.

Barcelona sad totalt på spillet i anden halvlegs indledning, men efter en time var der ikke scoret yderligere.

Koeman, der selv var spiller i klubben fra 1989 til 1995, kunne fra bænken dog tage det roligt, selv om anden halvleg ikke bød på mål.

Hollænderen kunne konstatere, at han i sin debut allerede synes at have genfundet Barcelonas melodi på banen midt i al balladen uden for kridtstregerne.

