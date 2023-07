Barcelona slår Real Madrid 3-0 i El Clasico-test

Med hjælp fra træværket slog Barcelona lørdag aften amerikansk tid ærkerivalerne Real Madrid 3-0.

Det blev til mål fra Ousmane Dembélé, Fermin Lopez og Ferrán Torres i træningskampen, der blev spillet på AT&T Stadium i Dallas i delstaten Texas.

Carlo Ancelottis mandskab vil trods dens status som en træningskamp se tilbage på opgøret med frustration efter at have ramt træværket fem gange.

Efter et kvarter bragte Ousmane Dembélé Barcelona foran efter et frispark.

Fem minutter senere havde Vinicius Junior chancen for at reducere på et straffespark, efter at Ronald Araujo havde haft hånden på.

Men brasilianeren skød bolden på overliggeren fra 11-meterpletten.

Generelt var det en kamp fyldt med chancer, men der blev også plads til at få aggressionerne ud for de spanske rivaler.

Efter en uheldig tackling bagfra på Real Madrids Eder Militao af Frenkie de Jong opstod der håndgemæng blandt de to hold, lige før dommeren fløjtede til pause.

I anden halvleg fortsatte frustrationerne for Real Madrid, da Aurelien Tchouameni igen skød bolden på træværket.

Indskifteren Fermin Lopez gjorde det til 2-0 for Barcelona i 85. minut med et skud uden for feltet.

Kort efter skød Vinicius Junior igen bolden på træværket, der skulle vise sig umuligt for Real Madrid at overkomme i denne kamp.

I første minut af tillægstiden kunne Ferrán Torres lobbe bolden over Thibaut Courtois i Real Madrids mål til den endelige stilling, 3-0.