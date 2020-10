Barcelona-spillere: Sejr er det bedste modsvar på uro

FC Barcelona har på det seneste været forsidestof på grund af kedelige historier om svigtende resultater, intern uro og tonsvis af spekulationer om Lionel Messis fremtid.

Men storklubbens spillere viste onsdag, at de er i stand til at abstrahere fra palaveren. Det siger Barcelona-backen Sergi Roberto efter 2-0-sejren ude over Juventus i Champions League.

- Det bedste modsvar til uroen var en præstation som denne. Der er blevet talt rigtig meget om klubben, men vi på holdet ønsker simpelthen bare at vinde kampe, siger han ifølge uefa.com.

Holdkammeraten Frenkie de Jong håber, at kampen kan markere starten på bedre Barcelona-tider.

- Vi er startet godt i Champions League, men vi skal oppe os i La Liga, hvor vi er kommet lidt bagefter. Men kan vi begynde at spille, som vi gjorde mod Juventus, så skal vi nok indhente det, siger han i et interview vist på TV3+.

FC Barcelonas cheftræner, Ronald Koeman, så undervejs antydninger af, at hans taktiske idéer er ved at indfinde sig på holdet.

- Det var vores bedste kamp i hele sæsonen. Det var en markant sejr mod en stærk europæisk modstander, og vi var i stand til at spille den slags fodbold, som vi gerne vil.

- Jeg er meget tilfreds med måden, som vi spillede på, og med den karakter, som holdet viste, siger Koeman ifølge uefa.com.

I Champions League har Barcelona stadig maksimumpoint efter to kampe. I den spanske La Liga er det til gengæld blevet til tre pointtab i træk - senest tabte Barcelona 1-3 hjemme til ærkerivalen Real Madrid i El Clasico.