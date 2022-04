Barcelona-træner er træt af gentagne fejl fra spillerne

FC Barcelonas cheftræner, Xavi Hernandez, er træt af, at hans mandskab tilsyneladende ikke kan stoppe med at lave de samme fejl igen og igen.

Det siger han, efter at det spanske storhold søndag aften led sit tredje nederlag i træk på Camp Nou, da Rayo Vallecano kom på besøg.

Angriberen Alvaro Garcia forseglede Barcelonas skæbne, da han allerede efter syv minutter gjorde det til 1-0. Trods flere store chancer lykkedes det nemlig aldrig hjemmeholdet at svare tilbage til stor frustration for Xavi Hernandez.

- Vi kan ikke blive ved med at gentage disse fejl, og alligevel har vi gjort det igen. Vi havde mange gode muligheder, som vi lod glippe.

- Jeg tager sur og skuffet hjem, fordi i dag var en gentagelse af det, der skete mod Eintracht (Frankfurt, red.) og Cadiz. Vi manglede meget effektivitet, siger cheftræneren med henvisning til Barcelonas to seneste hjemmekampe.

Resultatet betyder, at Barcelonas evige rivaler Real Madrid nu blot skal bruge et point fra sine sidste fem kampe for at sikre det spanske mesterskab.

Samtidig er Barcelona på andenpladsen nødt til at få fundet noget form frem, hvis holdet skal holde fast i en af de eftertragtede Champions League-pladser, understreger Xavi.

- Vi har gjort vores muligheder for at kvalificere os til Champions League mere komplicerede. Hvis vi ønsker at høre Champions League-hymnen i næste sæson, så er vi nødt til at matche Champions League-holds engagement (på banen, red.), siger spanieren.

Barcelona møder søndag nedrykningstruede Mallorca i endnu en kamp på hjemmebane.