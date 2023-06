Barcelona vinder Champions League efter stort comeback

FC Barcelona kan igen kalde sig vinder af kvindernes Champions League i fodbold.

Lørdag tog spanierne den anden titel på tre sæsoner, da det i finalen mod Wolfsburg i hollandske Eindhoven endte med en dramatisk sejr på 3-2.

Barcelona fik en mareridtsstart og var bagud 0-2 ved pausen, hvorefter kampen så blev vendt på hovedet i anden halvleg.

Wolfsburg kom foran allerede efter et par minutter ved Ewa Pajor. Polakken var vaks og stjal bolden fra en Barcelona-spiller langt nede på spaniernes banehalvdel.

Efter et par træk sendte Pajor et missil afsted mod mål, som fandt vej til nettet via Barcelona-målvogterens fingerspidser.

Små ti minutter før pausen blev det så 2-0 til Wolfsburg, da Alexandra Popp pandede et indlæg i nettet.

Dermed kunne tyskerne gå til pause med en masse selvtillid. Der gik dog kun fem minutter af anden halvleg, før der var udlignet.

Patricia Guijarro gjorde det til både 1-2 og 2-2 med et par minutters mellemrum. Først satte hun indersiden på en tværaflevering, så bolden røg i mål, i 48. minut. To minutter senere var det med hovedet, at Guijarro sørgede for lighed på måltavlen.

Nu havde Barcelona medvind i ryggen, og det, der endte med at blive vindermålet, blev scoret i 70. minut.

I et forsøg på at cleare bolden lige foran eget mål endte Wolfsburg Lynn Wilms i stedet med at hamre den ind i en medspiller.

Et par sekunder senere - efter hvad der bedst kan betegnes som rodet omgang med bolden - endte Fridolina Rolfo med at sparke den ind til 3-2, og så var Barcelonas comeback fuldendt.