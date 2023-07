Bayern München henter sportsdirektør i Salzburg

Bayern München har fundet afløseren for Hasan Salihamidzic, der blev fyret midt i sidste sæsons mesterskabsfest.

Fra Salzburg kommer den 46-årige østriger Christoph Freund, der gennem otte år har besat samme stilling i klubben, der hører under Red Bull-paraplyen.

Det skriver Bayern München tirsdag på fodboldklubbens hjemmeside.

Han gør dog transfervinduet i Salzburg færdig og tiltræder først i Bayern 1. september. Mandag var han blandt andet med til at hente danske Mads Bidstrup til Salzburg.

- Det er vigtigt for mig, at en klub har en identitet, og det står Bayern helt sikkert for. Jeg er meget taknemmelig for 17 succesfulde og følelsesladede år i Salzburg, siger Freund til Bayerns hjemmeside.

Freund blev ansat i Salzburg allerede i 2006, efter at han stoppede en mindre profileret karriere på banen. Først som team manager og siden i en koordinatorrolle.

Han har dermed været med i stort set alle de år, hvor klubben har været ejet af Red Bull. Det er i den tid blevet til blandt andet 14 mesterskaber, ni pokaltitler og seks gruppespil i Champions League.

- Vi er meget glade for, at vi i Christoph Freund har fået en så erfaren og succesfuld sportsdirektør til FC Bayern.

- Vi er overbeviste om, at han er den rette person til at styrke holdet sammen med trænerteamet omkring Thomas Tuchel og den tekniske direktør Marco Neppe, siger Bayerns direktør, Jan-Christian Dreesen til klubbens hjemmeside.

Bayern München vandt i sidste sæson sit 11. mesterskab i træk. Men det skete efter en svingende sæson og med lidt held i sprøjten.

Bayern startede sidste spillerunde på andenpladsen i Bundesligaen, men slog FC Köln på et mål i de sidste minutter og overhalede Borussia Dortmund, som snublede og spillede 2-2 mod Mainz.