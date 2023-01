Bayern slingrer videre med uafgjort mod Lindstrøm og co.

Bayern Münchens status som altdominerende i Tyskland vakler, efter at holdet har fået en slatten start på 2023.

Efter 1-1 mod RB Leipzig og FC Köln blev det lørdag aften for tredje kamp i træk 1-1, da Eintracht Frankfurt med Jesper Lindstrøm i startopstillingen var på besøg.

Danskeren spillede generelt ikke nogen stor kamp og blev udskiftet efter 63 minutters spil.

I stedet kom den franske VM-angriber Randal Kolo Muani i fokus. Dels som en livlig og konstant trussel mod Bayern-defensiven og dels som målscorer til 1-1 efter 69 minutters spil.

Forinden havde Leroy Sané efter 34 minutter bragt Bayern foran 1-0.

Med resultatet har Bayern 37 point efter 18 kampe på førstepladsen i Bundesligaen. Union Berlin er nærmeste forfølger.

Frederik Rønnow og holdkammeraterne har 36 point efter 18 kampe efter en 2-0-sejr over lokalrivalen Hertha Berlin.

Thomas Müller havde en af indledningens sjældne chancer efter en halv times spil, og kort efter var veteranen også mand for en intelligent aflevering ind i feltet, som Leroy Sané omsatte til 1-0.

Bayern havde flere optræk til en 2-0-scoring uden lige frem at sprudle, men med godt 20 minutter tilbage af opgøret lynede i stedet Randal Kolo Muani, efter at han med et eksplosivt antrit havde sat sin direkte modstander.

Bayern havde spredte muligheder for at snuppe sejren, men defensivt virkede holdet også nervøst, og Frankfurt kunne med lidt mere skarphed have snuppet alle tre point.