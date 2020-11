Bayern smider point på hjemmebane og ender sejrsstime

De forsvarende tyske mestre fra Bayern München satte point til, da de lørdag havde besøg af Werder Bremen i Bundesligaen.

Det endte således 1-1, efter et opgør hvor begge mandskaber faktisk havde chancer til at tage alle tre point i slutfasen.

Bayern mødte ind til kampen med fem ligasejre i træk i bagagen. Den stime blev brudt, men alligevel ligger det sydtyske hold stadig nummer et i den bedste tyske fodboldrække. Bayern har 19 point efter otte kampe.

Werder Bremen ligger på ottendepladsen med 11 point.

Kampens første scoring kom fra de undertippede gæster kort før pausen.

Den 20-årige amerikaner Joshua Sargent brød godt igennem på højrekanten og lagde bolden skråt tilbage i feltet. Her dukkede Maximilian Eggestein op mellem Bayern-forsvarerne og åbnede målscoringen med sin første berøring.

Dermed måtte hjemmeholdet skuffet gå til pause bagud 0-1.

Anden halvleg var kun lige skudt i gang, da Bremen havde en stor mulighed for at fordoble føringen. Milot Rashica fik en friløber ned mod Manuel Neuers mål, men han var for ubeslutsom, og chancen løb ud i sandet.

I stedet fik Bayern udlignet efter en times spil. Et indlæg svævede hele vejen over til bageste stolpe, hvorfra Kingsley Coman headede bolden i mål.

Inden for kampens sidste ti minutter havde Joshua Sargent to muligheder for at bringe Bremen foran. I to omgange kom han alene afsted på en omstilling, men hans afslutninger var ikke skarpe nok.

I den anden ende havde Eric Maxim Choupo-Moting en stor chance for at forlænge Bayerns sejrsstime. Hans afslutning røg dog over mål.

Dermed endte det med et sjældent pointtab til den tyske storklub.

Der blev også spillet en række øvrige bundesligakampe lørdag eftermiddag.

Hoffenheim spillede hjemme 3-3 mod Stuttgart, Bayer Leverkusen vandt ude 2-1 over Arminia Bielefeld, Wolfsburg vandt ude 2-0 over Wolfsburg, og Borussia Mönchengladbach spillede 1-1 hjemme mod Augsburg.