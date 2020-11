Beckhams Miami-hold overrasker og når slutspillet i debutsæson

I sin første sæson i den amerikanske Major League Soccer (MLS) sikrede David Beckhams klub Inter Miami sig søndag en plads i slutspillet.

Det skete under vanskelige vejrforhold i det sydlige Florida, hvor den tropiske storm Eta hærger.

Men en kombination af Inter Miamis 2-1-sejr over Cincinnati, og at rivalerne fra Atlanta og Chicago tabte point, sikrede det nytilkomne hold en plads i slutspillet.

Søndagens sejr var blot den syvende ud af 23 kampe i den regulære sæson for Inter Miami med træner Diego Alonso i spidsen. Alligevel nuppede holdet den sidste playoff-billet ved at slutte som nummer ti i Eastern Conference.

- Vi er meget begejstrede. Det har været et svært år, men vi har arbejdet hårdt, og i dag fik vi belønningen, siger Diego Alonso.

Inter Miamis chancer for at nå slutspillet så ellers små ud inden søndagens kamp, da også Atlanta, Chicago og Montreal var i spil om de sidste to ledige pladser.

I slutspillet møder Inter Miami Nashville den 20. november.

Det er kun knap tre år siden, at det engelske fodboldikon David Beckham officielt blev tildelt en klub i MLS med byen Miami.

I forvejen var David Beckham i ejergruppen.

Beckham, der i særlig grad blev en legende i Manchester United, annoncerede sine planer om en MLS-klub allerede i 2014.

Den i dag 45-årige englænder indstillede sin aktive karriere i 2013. Ud over Manchester United førte karrieren ham forbi Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan og Paris Saint-Germain.

Derudover blev det til 115 optrædener på Englands A-landshold.