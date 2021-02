Bekender politisk kulør

Tidligere landsholdsspiller Asbjørn Sennels stiller op for de konservative ved næste kommunalvalg i Viborg

Randers har den tidligere håndboldstjerne Katrine Fruelund (V) i byrådet, Frederiksberg har den tidligere toprytter Brian Holm (K) i kommunalbestyrelsen, og Viborgs borgmester er succeshåndboldtræneren Ulrik Wilbek (V).

Hvis vælgerne vil det, gør endnu en tidligere topatlet sin entré i kommunalpolitik ved kommunalvalget i november. Den tidligere fodboldspiller Asbjørn Sennels er nemlig valgt som kandidat for Det Konservative Folkeparti i Viborg.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Asbjørn Sennels har spillet for Viborg FF og Brøndby IF. Han opnåede to A-landskampe, før han indstillede sin karriere i 2010. I 2012 gjorde han kortvarigt comeback, før han lagde sine kræfter i jobbet som gymnasielærer.

- Man forandrer ikke noget ved bare at gå derhjemme og have en masse meninger om, hvordan samfundet bør udvikle sig. Man skal også turde tage ansvar, og det er det, jeg har mod på at gøre nu, siger Asbjørn Sennels til Ekstra Bladet.

- Det er en ny bane, jeg bevæger mig ind på, og jeg er sikker på, jeg har noget godt at bidrage med, siger 42-årige Sennels.

Asbjørn Sennels er gymnasielektor og underviser i filosofi, oldtidskundskab, religion og billedkunst på Silkeborg Gymnasium. Foto: Ernst van Norde.

Partiet har syv pladser i den nuværende kommunalbestyrelse, hvor Torsten Nielsen er konservativ gruppeformand.

- Vi er glade for, at Asbjørn vil være kandidat. Han er en herlig person, der har ordentligheden med sig og har begge ben på jorden, siger Torsten Nielsen til Ekstra Bladet.

- Det, han siger, mener han, og det, han mener, siger han. Når vi lægger det hele sammen, så har han god mulighed for at blive valgt, vurderer Nielsen.

