Bekræfter røveri: - Han er skræmt

Barcelonas stjerneangriber Pierre-Emerick Aubameyang var natten til mandag udsat for et voldeligt røveri i sit hjem.

Det bekræfter den spanske storklub over for AFP, efter at avisen El Pais tidligere mandag beskrev episoden på sin hjemmeside.

- Han er okay nu. Skræmt, men okay, siger en kilde fra klubben.

Aubameyang sad på bænken i søndagens sejr på hjemmebane over Real Valladolid.

Efter at han kom hjem, trængte mindst fire mænd ifølge El Pais ind i hjemmet, der ligger i Castelldefels tæt på Barcelona.

Både Aubameyang og konen blev angiveligt truet med pistoler og jernrør, og Barcelona-spilleren blev ifølge El Pais også tæsket.

Han blev desuden tvunget til at åbne et pengeskab og aflevere smykker, han havde gemt derinde. Derefter flygtede de ifølge avisen i en bil.

Catalansk politi er i gang med at efterforske et røveri i Castelldefels, understreger en talsperson til AFP uden at bekræfte identiteten på ofrene.

- Efterforskningen er påbegyndt, og vi er i færd med at indsamle information, siger hun til nyhedsbureauet.

Efter købet af Robert Lewandowski har Aubameyang været rygtet til engelske Chelsea, og spørgsmålet er derfor, om han snart forlader hjemmet permanent.

Det er anden gang på to måneder, at der har været indbrud i Aubameyangs hus. Den første gang var hverken Aubameyang eller hans familie til stede.

Flere af gaboneserens holdkammerater i Barcelona har været udsat for det samme. Politiet har bekræftet, at Gerard Pique, Ansu Fati, Jordi Alba, Samuel Umtiti og Philippe Coutinho har haft indbrud under holdets kampe.

I det hele taget er det efterhånden et udbredt fænomen, at store fodboldstjerner får uønsket besøg i privaten.

I december 2021 fortalte Manchester Citys João Cancelo, at han havde været udsat for et hjemmerøveri, og en lignende oplevelse berettede englænderen Chris Smalling om sidste år.