Belgien slår Canada knebent

Modsat andre favoritter kom Belgien fra land ved VM med tre point, da holdet onsdag slog Canada 1-0. Indsatsen var dog alt andet end overbevisende.

Canada spillede frisk til og skabte klart flest chancer. Et brændt straffespark af profilen Alphonso Davies blev dog kostbart i et opgør, hvor Michy Batshuayi blev matchvinder i slutningen af første halvleg.

Belgien tog med sejren spidsen i gruppe F, hvor Kroatien og Marokko tidligere onsdag spillede 0-0.

Søndag skal Belgien op mod Marokko, mens Canada i sin anden kamp møder sidste VM's tabende finalist, Kroatien.

Canada, der havde blandt andre 39-årige Atiba Hutchinson i startopstilling, startede opgøret meget optimistisk. Efter knap ti minutters spil udløste det efter en VAR-konsultation et straffespark for hånd på bolden.

Det tog Bayern Münchens Alphonso Davies sig af, men Thibaut Courtois smed sig ned og parerede det halvsvage forsøg, ligesom riposten blev sparket over.

Kort efter ville Canada igen have straffespark, men det blev ved forgæves appeller - ligesom det i øvrigt også gjorde i en ny situation senere i halvlegen.

Generelt skabte Canada meget i en livlig første halvleg. Men Hutchinson og holdkammeraterne fik ikke helt omsat anstrengelserne til forsøg, der truede Courtois i samme grad som straffesparket.

Belgien havde omvendt ikke meget at byde ind med, men efter 44 minutters spil blev det alligevel 1-0 til De Rode Duivels - eller de røde djævle, som nationalmandskabet kaldes.

Angriberen Michy Batshuayi, der havde formøblet den største belgiske chance hidtil, modtog en lang og dyb aflevering fra forsvarsveteranen Toby Alderweireld, og den omsatte han til 1-0 med et hårdt hug med venstrebenet.

Den belgiske landstræner, Roberto Martínez, skiftede to mand i pausen, men det ændrede ikke alverden på kampbilledet.

Canada pressede højt og trykkede energisk på. Der blev også fortsat skabt chancer, men mulighederne blev ikke spillet helt store nok, og kvaliteten af afslutningerne var mangelfuld.

Det canadiske pres gav i glimt plads til belgiske kontraer, og med Kevin De Bruyne som playmaker plejer det at blive farligt.

Batshuayi viste dog et par gange, hvorfor han normalt agerer backup for førstevalget Romelu Lukaku, der er skadet og først forventes at være klar til sidste gruppekamp.

Fenerbahce-angriberens teknik svigtede ham blandt andet efter 67 minutter, da han burde have fået mere ud af en stor mulighed.

Canada fik i perioder i slutfasen Belgien trykket helt tilbage foran eget felt, men Courtois var på plads, når det var påkrævet, og det blev ved de gode intentioner for Canada.