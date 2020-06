Betis-træner fyret

Ét point i tre kampe efter genstarten af den spanske liga var ikke tilfredsstillende for ledelsen i Real Betis.

Sevilla-klubben trykkede natten til søndag på fyringsknappen og sendte cheftræner Rubi ud i arbejdsløsheden som den første træner i rækken efter coronapausen.

- Real Betis vil gerne takke Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' og hans stab for deres hårde arbejde og professionalisme, lyder den høflige afskedsfrase på Twitter fra klubben.

Rubi blev ansat forud for indeværende sæson, men to nederlag og en uafgjort kamp efter coronapausen var ikke godt nok for klubledelsen.

Resten af sæsonen vil Alexis Trujillo, som tidligere har ageret brandslukker på Betis-bænken i 2017, være holdets cheftræner.

Den 53-årige træner er en vellidt skikkelse i klubben, efter at han fra 1993 til 2000 spillede mere end 200 kampe for Betis.

Betis ligger aktuelt på 14.-pladsen i Primera Division med otte point ned til nedrykningsstregen med otte spillerunder tilbage.

Holdets næste kamp er 25. juni hjemme mod bundholdet Espanyol, hvor Trujillo altså vil guide holdet fra sidelinjen.