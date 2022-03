Billet-ballade lugter af korruption

Måske høvler DBU’s formand ikke bogstaveligt talt bolden i eget net, men han virker i hvert fald til at have lavet et gevaldigt selvmål.

Jesper Møllers ihærdige bestræbelser på at kaste jord på en seks år gammel billetskandale ser langtfra ud til at lykkes. Politikere for en række af Folketingets partier bliver ved med at stille spørgsmål i sagen, og nu siger Jesper Olsen, formand for Transparency International, at hele sagen lugter af korruption.

Der er stadig ikke fuld klarhed over DBU’s håndtering af affæren, som begyndte i 2016, hvor Jesper Møller bestilte seks VIP-billetter til Champions League-finalen i Milano.

DBU-formanden blev trukket i løn for beløbet, omkring 20.000 kroner, men da han alligevel ikke selv skulle bruge billetterne, fik han sine penge tilbage, og billetterne gik videre til DBU’s vicedirektør, Kenneth Reeh, og fem af dennes venner og bekendte. Blandt modtagerne var den daværende økonomidirektør i DIF.

Regningen tørrede Reeh stik mod alle regler af på en driftskonto hos DBU.

Ekstra Bladet har det seneste års tid trevlet sagen op, og nu viser det sig, at fire af de seks billetter aldrig er blevet betalt.

Over for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har DBU forklaret, at der to gange er sendt rykkere ud til brugerne af de fire billetter, men de vil ikke betale. Og så har DBU opgivet sagen på grund af forældelse.

Sagen er voldsomt kritisabel, siger Jesper Olsen fra Transparency International.

- DBU lægger ud for en privat udgift, og da Jesper Møller ikke længere skal bruge billetterne, tørrer man regningen af på DBU. Hvem har bevilget formanden for DBU det tillæg?

- Det er i bedste fald brug af betroet magt til egen vinding, og i værste fald er det misbrug af betroet magt til egen vinding, og det er korruption.

Jesper Olsen fra Transparency International mener, at sagen lugter af korruption. Foto: Transparency International

- DBU kommer hele tiden med nye forklaringer, og de skal se at komme til bunds i sagen med en ekstern undersøgelse, så der ikke hænger spørgsmål i luften, der kaster skygger,

- Den her sag er håndteret virkelig dårligt, og det viser, hvorfor der er brug for rene linjer.

- Det er jo en lille sag beløbsmæssigt, men Ekstra Bladet bliver ved med at finde nye spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel hvornår rykkerne blev sendt ud,

- Problemet er kulturen, hvor man prøver at fedte beløbet af på en driftskonto og få sagen til at gå væk. Det er problemet, siger Jesper Olsen.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er tidligere i forløbet gledet af på en række spørgsmål om sagen fra DF’s gruppeformand, Peter Skaarup. Blandt andet om hun vil foranledige, at der bliver foretaget en ekstern undersøgelse af hele sagen hos DBU.

Nu har Peter Skaarup bebudet en række nye spørgsmål. Det samme har politikere fra flere andre partier. Således siger SF’s idræts- og kulturordfører Charlotte Broman til Ekstra Bladet:

- SF forventer en afklaring i sagen, og vi kommer til at stille spørgsmål til ministeren om proceduren for DBU fremover.

SF's Charlotte Broman forventer en afklaring af hele forløbet i billetballaden. Foto: Emil Agerskov

I forvejen har politikere fra Venstre, Frie Grønne og Enhedslisten opfordret DBU til at få sagen undersøgt til bunds.

I redegørelsen til kulturministeren nævnte DBU, at to af de seks billetter omsider er betalt her seks år efter finalen på San Siro i Milano. Men ikke hvornår det er sket.

Ekstra Bladet har spurgt DBU, hvem det er, der har betalt for de to billetter, og vi har også spurgt, hvornår DBU sendte rykkere ud til de fire øvrige billetmodtagere. DBU har ikke ønsket at svare.

Ministerens finte

Det tog kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen en måned at svare på de første spørgsmål i billetskandalen. Det vil sige, svare gjorde hun ikke, hun sendte blot DBU’s orientering videre til politikerne på Christiansborg.

Tidligere i den uge sendte Ekstra Bladet derfor en stribe spørgsmål til kulturministeren. I stedet for at svare fløj hun onsdag til USA.

Fra ministeriet oplyses det, at vi ikke kan forvente svar foreløbigt. Det skyldes, at en række politikere fra Christiansborg har bebudet nye spørgsmål, og de skal have svar først.

Det er den såkaldte ministerfinte, som betyder, at pressen og offentligheden må væbne sig med tålmodighed.

Kulturminister Ane Halsboe- Jørgensen er vild med sport, men knap så glad for at udtale sig om DBU's billetkoks. Foto: Nicolai Lorenzen/Ritzau Scanpix

* Hvordan forholder ministeren sig til, at DBU i 2016 brugte udlodningsmidler til køb af billetter til en Champions League-finale for derefter at forære dem til personer, som intet har med DBU at gøre?

* Vil ministeren foranledige, at der iværksættes en ekstern undersøgelse hos DBU i sagen om de seks CL-billetter?

* Vil ministeren foranledige, at DBU fremlægger dokumentation for, at to af billetterne er betalt, hvornår de er betalt, og hvem der i givet fald har betalt dem?

* Vil ministeren foranledige, at DBU fremlægger dokumentation for, hvornår der er sendt fakturaer ud for henholdsvis de to og de fire billetter?

* Vil ministeren foranledige, at DBU fremlægger dokumentation for, hvorfor modtageren af fakturaen for de fire billetter ikke vil betale?

Det sidste spørgsmål skyldes, at en af de fire – en ledende medarbejder i en større interesseorganisation - tidligere har oplyst til Ekstra Bladet, at han betalte allerede i 2016. Men han vil ikke fortælle til hvem.

Som et apropos kan det nævnes, at Retten i Næstved torsdag har fundet den tidligere kommunaldirektør i Sorø Kommune Søren Søndergaard Kjær skyldig i bedrageri. 40 dages fængsel er straffen.

Sagen skyldes, at han i 2019 brugte kommunens betalingskort til koncertbilletter og en privat middag i USA. Beløbet var cirka 6700 kroner. Altså et langt lavere beløb end de 20.000, som Kenneth Reeh tørrede af på en driftskonto hos DBU.

