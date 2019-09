Billet-kaos ved Parken: 'Vi har et it-problem'

Ingen garanti for, at tilskuere når at komme på plads inden kampstart i Europa League

Der er problemer med at få tilskuere lukket ind til aftenens opgør mellem FCK og schweiziske Lugano i den første runde af Europa Leagues gruppespil.

Det oplyser FCK's pressechef Jes Mortensen til Ekstra Bladet.

Årsagen er, at et it-system til at scanne folks billetter ikke fungerer.

- Vi har et it-problem. Det er rigtigt. Vi arbejder på højtryk på at få det løst, siger Jes Mortensen.

Der er kampstart klokken 18.55. Lige nu er der mange mennesker, der står i kø og venter på at få adgang til Parken.

Jes Mortensen fortæller, at kampen vil blive sat i gang. Også selv om folk ikke er kommet ind. Han kan ikke give nogen garanti for, at folk når på plads inden kampstart.

- Vi har ikke noget bud på, hvornår problemet er løst. Og jeg kan ikke garantere, at vi når at få det til at fungere, siger Jes Mortensen.

Klokken 18.43 fortæller Jes Mortensen, at it-systemet igen er kommet op at køre. Og at man nu går i gang med at få afviklet de køer, der er opstået.

