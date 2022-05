Billiger valget af Brøndby som finalevært

Det står ikke længere skåret i granit, at pokalfinalen i fodbold skal spilles i Parken i København.

I 2020, 2021 og nu også 2022 har andre stadioner været vært for kampen, der er en af de største i dansk klubfodbold.

Når OB og FC Midtjylland torsdag kæmper om titlen, bliver det med Brøndby Stadion som kulisse, og det ser FCM-anfører Erik Sviatchenko som en god løsning.

- Det bifalder jeg. Jeg synes, det er en super god idé. Det er stadig et godt stadion, og det har det også været de andre gange. Banen er Danmarks bedste, så i den forstand er det ikke noget problem.

- Det er okay for mig, og det tror jeg egentlig også, det er for folk. Selvfølgelig er der noget associering med, at det er Parken, men kommer der 25.000 her, er det også rigtig stærkt, siger han.

Gennem sæsonen har græstæpper været et tilbagevendende tema i Superligaen.

Parken fik særligt hård kritik efter en kamp mod FC Midtjylland tidligere på foråret, og sammen med kunstgræsbanerne i Farum og Silkeborg lå den lavest, da ligaens anførere for nylig rangerede underlagene.

- I forhold til banen siger det sig selv. Når man kigger på den, bliver man glad, for det er en fed fodboldbane, vi skal spille på. Det er vi sindssygt glade for, og det er måske det altoverskyggende, siger Bo Henriksen, mens han spejder ud over finalebanen.

Fra 1990'erne til og med 2019 blev pokalfinalen afviklet i Parken, men herefter er den gået på rundtur.

Bo Henriksen har ingen romantiske følelser omkring Parken som finalearena.

- Det var den følelse, man selv havde, da man spillede. Man ville gerne spille i Parken, men når det nu skal være, er det et fint sted, vi spiller her på Brøndby Stadion med det tæppe, der er lige nu, siger FCM-træneren.

OB-anfører Jens Jakob Thomasen står i sin første pokalfinale og har ingen præferencer om, hvor den afgørende kamp skal placeres.

- Det er ikke, fordi jeg har været i ti finaler og kan sidde og sige: 'Det var så sjovt, dengang jeg var i Parken'. Havde det været på et andet stadion, skulle det nok gå, men jeg er glad for, at vi kan få alle vores fans med, siger han.

I 2023 er Parken igen vært for pokalturneringens sidste kamp.