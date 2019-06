Bizarre VAR-scener i Champions League-finale: Spillere udvandrer

Den tunesiske fodboldklub Esperance Sportive De Tunis vandt fredag aften den afrikanske Champions League, efter at Wydad Casablanca efter en times spil nægtede at spille videre som følge af problemer med videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee).

Tuneserne var foran 1-0 i anden halvleg, da spillet blev sat på pause. Og efter 90 minutters forsinkelse gav dommeren sejren til hjemmeholdet.

Tunesiske medier rapporterer, at arrangørerne allerede inden kampen var klar over, at VAR ikke fungerede. Det var spillerne til gengæld ikke.

Det er første gang i den afrikanske klubturnerings 55 år lange historie, at en finale ikke er spillet færdig.

Wydad mente, at holdet havde udlignet i det 59. minut, da Walid El Karti scorede på et hovedstød, men dommer Bakary Gassama dømte ham offside.

Det marokkanske hold insisterede på, at dommeren brugte VAR til at gense situationen. Tilsyneladende uvidende om at systemet ikke var tilgængeligt.

Wydad-spillere fra bænken og træner Faouzi Benzarti sluttede sig til protesterne på banen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Forvirringen var total, da situationen ikke kunne ses igennem på VAR. Foto: FETHI BELAID/Ritzau Scanpix

Samtidig måtte politiet træde til, da en tilskuer iført Esperance-farverne, rød og guld, løb ind på banen, ligesom at plastikflasker blev kastet mod Wydad-spillerne fra tilskuerpladserne.

På et tidspunkt stod præsidenten for det afrikanske fodboldforbund, Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad, og cheferne fra både Esperance og Wydad ude på sidelinjen og forsøgte at få spillet sat i gang igen. Men uden held.

Efter en lang forsinkelse gik spillerne og trænerne fra Wydad omsider ned i omklædningsrummet, og dommeren gav sejren til Esperance.

CAF Champions League er en international turnering, der afvikles under det afrikanske fodboldforbund.

Esperance kunne løfte trofæet efter blot en times spil. Foto: ZOUBEIR SOUISSI/Ritzau Scanpix

