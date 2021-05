Blændende Sisto tryllede FCM på guldkurs

FC Midtjylland rådede bod på mandagens nedtur i Farum og udvidede atter forspringet i toppen til fire point med en overbevisende 3-0 sejr over FC Nordsjælland.

Cifrene var nådige ved Flemming Pedersens unge drenge, der blev blæst omkuld i et midtjysk stormvejr fra første minut.

Der var knapt spillet tre minutter før målrammen omkring Peter Vindahls mål var blevet testet to gange, og det var et decideret under, at Erik Sviatchenko ikke kunne dirigere sin afslutningen fra klods hold ind under overliggeren.

Ulvene var tydeligvis opsatte på, at hævne kollapset på Right to Dream Park, og FC Nordsjælland var blevet nærstuderet.

Gæsterne var blevet læst i opspillet en grad, så Jacob Steen Christensens pasninger fra centralt hold flere gange blev opsnappet, hvilket fik usikkerheden til at sætte sig.

Uden karantæneramte Kamaldeen Sulemana til at true med dybdeløbene, fandt FC Midtjylland hurtigt roen foran hjemmepublikummet, og da Adamo Nagalo lidt tilfældigt baskede til kuglen med hånden i feltet var kampens udfald nærmest givet.

Stensikre Alexander Scholz læste Peter Vindahls udfald og satte sin afslutning k'øligt midt i målet til 1-0.

To minutter senere viste Pione Sisto atter sin storform, da han kom på tavlen for tredje gang i træk. Anders Dreyer læste FCN-forsvaret og sendte Sisto i dybden.

Pione Sisto er hentet hjem til heden for at levere det ekstraordinære, og dribleren fra Tjørring viste atter klassen, da han intelligent løftede bolden over Peter Vindahl til 2-0 og i realiteten var det hele afgjort efter bare 24 minutter.

FC Nordsjælland havde en hård første halvleg, hvilket skudstatistikken 12-0 illustrerede ubarmhjertigt.

Flemming Pedersen reagerede konsekvent i pausen og pillede trioen Victor Jensen, Andreas Schjelderup og Martin Frese ud... men han kunne have gjort meget mere, hvis han havde ønsket det.

FC Nordsjælland kom ciffermæssigt bedre ud af anden halvleg, men det snød en del. Frank Oneyka fik uforståeligt afvist en appel for straffespark.

Og så brændte Sory Kaba vel sæsonens største chance, da Anders Dreyer bankede et frispark på overkanten af overliggeren.

Bolden faldt ned foran Kaba på målstregen, der bare skulle puffe den ind, men hans forsøg på en brysttæmning kiksede og bolden boblede helt uforståeligt over mål.

Derfor blev det kun til yderligere et mål, da Awer Mabil i kombination med Anders Dreyer kom igennem og fandt Frank Onyeka, der fuldendte sin genrejsning efter floppet i Farum med målet til 3-0 et kvarter før tid.

Fire point foran med fire kampe igen i et kapløb med Brøndby. Til sammenligning var Brøndby foran med fem point med fire kampe igen sidst disse to hold var i kapløb om guldet.

FC Midtjylland skal til Brøndby næste runde i en finale om guldet.