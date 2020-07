Blander sig i ballade

Torsdag kom det frem, at den schweiziske anklagemyndighed indleder en straffesag mod præsidenten Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Gianni Infantino, der har afholdt en række hemmelige møder med statsanklageren Michael Lauber.

Infantino bør af den grund suspenderes, mener den tidligere FIFA-præsident Sepp Blatter, der mistede sin post og selv blev suspenderet på grund af korruption.

- For mig at se er det helt åbenlyst, at FIFAs etiske komité bør åbne en sag mod Hr. Infantino samt suspendere ham, siger Sepp Blatter i en udmelding til nyhedsbureauet Reuters.

Efter fem års ventetid ser det ud, til at lovens langsomme arm i Schweiz omsider er ved at sætte kloen i 84-årige Sepp Blatter - Læs mere her!

Sagen tager udgangspunkt i nogle hemmelige møder, som Infantino i 2016 og 2017 holdt med statsanklageren Michael Lauber, da sidstnævnte havde til opgave at undersøge mulig korruption i FIFA i forbindelse med tildelingen af VM-værtskaberne i 2018 og 2022 til henholdsvis Rusland og Qatar.

Lauber er allerede blevet dømt for at have løjet i den prekære fodboldsag, efter at de hemmelige møder havde affødt en efterforskning af ham. Siden har han tilbudt at trække sig.

Infantino har været Fifa-præsident siden februar 2016, efter at Blatter havde mistet postet året forinden. Den 84-årige Blatter var Fifa-præsident fra 1998 til 2015.

Se også: Million-rabat på Christians luksus-lejlighed

Se også: Fans går amok i AGF-tatoveringer