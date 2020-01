Blev fanget i utroskab på 'kysse-kamera'

Den noget befippede fodboldfan lignede en, der fik et kæmpe chok, da hans kys med kvinden ved siden af blev vist på storskærm

Teorierne har svirret siden mandag, hvor en fodboldfan i Ecuador blev spottet sammen med en kvinde.

De to sidder sammen og kysser, mens det søde øjeblik kommer op på en storskærm under fodboldkampen.

Da manden ser kysset, bliver han dog hvid som et lagen - og skynder sig at fjerne både hænder og læber fra den unge kvinde.

Derefter rykker han sig frem, så man ikke kan se, at kvinden tidligere havde en hånd på hans lår. Det ligner meget, at han er blevet snuppet i noget, han nok ikke skulle have gjort.

Indrømmer utroskab

Nu har manden selv valgt at fortælle sandheden om det virale øjeblik.

Det har han gjort på sin Facebook og Instagram, hvor Deyvi Andrade indrømmer, at grunden til den noget voldsomme reaktion skyldes, at han under kampen var sin partner utro.

Det lange opslag på spansk er blevet oversat af mediet Metro.

'Hvis det havde været en kvinde, der havde gjort det her, hvad ville I så gøre? Der er mange videoer derude, hvor kvinder er utro, men de er ikke blevet gjort lige så meget grin med, som jeg er. Jeg vil forsvare min ære og min stolthed som en mand lige til det sidste. Vi laver alle fejl, og vi fortryder alle. Tak til dem, der har inviteret mig i kirke, og hvis jeg tager af sted, bliver det for at heale min familie', skriver han og fortsætter:

'Der er ingen, der skal kritisere mit image. Gud er stor og stærk, og de her kvinder, der kritiserer mig, jeg ved, at I også har været utro, men I kommenterer stadig'.

Han brugte også det lange opslag til at henvende sig til sin partner, som han offentligt har været utro.

'Jeg vil gerne tilbage til dig og have disse øjeblikke ved din side. Jeg er meget ked af det, og det er derfor, jeg skriver offentligt om det her pjat. Jeg vil gerne bede dig om at tilgive mig. Jeg er så forvirret, men jeg vil så gerne være sammen med dig', skriver han bedende.

Der har været stor interesse for det famøse videoklip.

Klippet er både blevet vist i Good Morning Britain og er gået viralt på sociale medier.

Selv rockbandet Nickelback har delt klippet - hvilket har fået det endnu bredere ud.

Om mandens partner ender med at tilgive ham vides endnu ikke.

Se videoen over artiklen

