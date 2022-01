Blev reddet af sekretær

- Det var fandeme en vild dag. Tre transfers på én dag var, hvad Michael Johansen i sommeren 2010 skulle have i mål under transfervinduets allersidste timer. I Ekstra Bladets podcast 'Agenterne' ser Johansen tilbage på en Deadline Day, han sjældent glemmer

Tre transfers på én dag.

Et vaskeægte agent-hattrick.

Det blev scenariet for Michael Johansen, da han på transfervinduets sidste timer i 2010 sendte Kris Stadsgaard til Málaga, Lars Jacobsen til West Ham og hjalp til med Francis Dickohs skifte til Hibernian.

- Generelt så vil jeg helst lave handler og forberede mig på de salg, der skal laves, meget før end på sidste dag.

I niende afsnit af 'Agenterne' tager Michael Johansen os tæt på en Deadline Day, der blev alt andet end det, han foretrækker.

Tirsdag 31. august 2010 vågnede Michael Johansen op i Málaga.

Málaga CF havde kastet deres kærlighed på Kris Stadsgaard, og de var blevet enige med Stadsgaards klub, de norske mestre Rosenborg, om en pris på forsvarsspilleren.

Nu manglede der bare, at Johansen fik forhandlet Stadsgaards personlige vilkår på plads med klubben, alt imens forsvarsspilleren skulle gennemgå et lægetjek.

Det havde de indtil klokken 18 til, da det var der, det spanske transfervindue lukkede.

Umiddelbart en overkommelig opgave for agenten.

Men da Johansen den morgen stod op, var det til et opkald fra et engelsk nummer. Et engelsk nummer, der skulle vise sig at være Premier League-klubben West Ham.

Efter to succesfulde sæsoner i Rosenborg skulle Kris Stadsgaard videre i karrieren. Foto: Ritzau Scanpix

West Ham med sen beslutning

- Dagen starter med, at jeg får en opringning fra West Ham vedrørende Lars Jacobsen.

- De er interesserede i at tage Lars. Og Lars havde fået fri transfer, så det vil sige, at han ikke kostede noget, fortæller Johansen.

Lars Jacobsen spillede i Blackburn Rovers, hvor spilletiden til ham havde været begrænset, og hans manager, Sam Allardyce, havde varslet, at det næppe ville ændre sig.

Så det var en god mulighed for Jacobsen.

En mulighed, der dog gav Johansen lidt ekstra at se til.

- Lars er jo i landsholdslejren, og jeg sidder og forhandler, mens Kris Stadsgaard er til lægetjek. Og omvendt sidder jeg jo også og snakker med folkene fra Málaga sammen med hans far om, hvordan det skal hænge sammen.

Lars Jacobsen var i landsholdslejren, da Michael Johansen forhandlede med West Ham over en telefon fra Málaga. Foto: Jens Dresling

Kald fra UK

Oven i de to handler har Johansen sendt en nyansat Niclas Jensen til Skotland, hvor Hibernian gerne vil overtage Francis Dickoh fra hollandske Utrecht.

Det skifte superviserede Johansen fra distancen. Så agentens telefon bippede skiftevis fra Skotland og fra England.

- Jeg tog den, når Niclas ringede, og ellers var det mest fra engelske numre fra West Ham, som var lidt stressende i forhold til handlen.

Og tiden tikkede usædvanlig hurtigt den tirsdag.

- Vinduet lukker klokken 18 i Spanien, så der var vi også begyndt at blive ret pressede i forhold til at forhandle det, Kris skulle have. Så der sad vi stadig i forhandlinger ret tæt på deadline.

Færdig en halv time før tid

30 minutter inden deadline satte Kris Stadsgaard den sidste signatur på aftalen med Málaga.

- Det er jo altid sådan lidt, der skal lige klippes en hæl og hugges en tå både den ene vej og den anden. Men jeg husker, at vi er færdige ved halv seks-tiden, mindes Johansen.

Her er agenten dog langtfra færdig med sin dag.

- Jeg bliver hængende på kontoret i Málaga, for der skal jo laves og kigges en masse papirer igennem. Og ud over det er Lars i landsholdslejren, som jeg også skulle have fat i, og de træner jo også en gang imellem.

Michael Johansen (tv.) side om side med brormand, Martin Johansen. Foto: Rumle Skafte

Sekretæren fra himlen

En person blev afgørende for, at Johansen kom helskindet igennem den Deadline Day.

Sekretæren i Málagas administration.

- Heldigvis har de ikke så mange handler, de skal lave, andre end Kris', så rent faktisk er jeg så heldig at få en af sekretærerne til at hjælpe mig, for jeg har jo syv timer mere.

- Jeg har brug for hjælp til at skulle faxe og sende og se papir igennem og modtage, fortæller Johansen.

Og it var ikke hans skarpeste side.

- Umiddelbart kan jeg godt være meget ærlig og sige, at jeg er ikke den helt store it-ekspert selv, så der var jeg også lidt bagud på point.

Michael Johansen var lidt sprogligt udfordret i Málaga, men han og sekretæren fandt hurtigt en fælles forståelse.

- Det er ikke alle dernede, der kan flydende engelsk, og mit spanske er vist mest til øl og rom og cola.

- Så der var også lidt, der lige skulle ordnes der, men hun var rigtig fin, og vi forstod hinanden, så hun var rigtig behjælpelig.

I Ekstra Bladets 'Agenterne' fortæller Michael Johansen om et transfervindue, han aldrig kommer til at glemme.

En våd krammer

Klokken 23.59 var Michael Johansen og sekretæren i mål.

- Jeg går ud fra, at du fik sagt tak til din spanske sekretær nede i Málaga?

- Ja, det gjorde jeg. Hun fik i hvert fald en krammer, griner Johansen.

- Jeg er jo ikke så god i varmen, og deres aircon var ikke så god, så det var lidt en begrænset krammer, for jeg kan huske, at jeg var badet i sved, da jeg var færdig.

- Min skjorte var ikke lyseblå mere i hvert fald.

- Hvis hun ikke havde været der, og jeg ikke sad der og kunne bruge deres faciliteter, ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skulle have klaret det, lyder det fra agenten.

I niende afsnit af 'Agenterne' tager Johansen os med på den hektiske tur til Málaga. Lyt med i toppen af artiklen eller der, hvor du normalt lytter til dine podcasts.

