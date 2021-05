Bo Henriksen bliver ny FCM-træner

Som om Brian Priskes afgang fra FC Midtjylland ikke var chokerende nok, så viser det sig at det store jordskælv ikke en gang er kommet endnu.

Det kommer når afløseren præsenteres.

Ekstra Bladet forstår, at FC Midtjylland allerede har forhandlet sig til rette med afløseren.

Det bliver Bo Henriksen.

Ulvene vælger dermed at skifte retning i forhold til de seneste mange trænere i klubben, hvor Jess Thorup, Kenneth Andersen og Brian Priske alle har haft en behersket fremtoning offentligt.

Med Bo Henriksen får de på sidelinjen en vulkan af følelser, som formår at presse og motivere sine spillere til det ekstraordinære.

Bo Henriksen præsterede sidste sommer at brøle sit Horsens-mandskab til sejr mod sin kommende arbejdsgiver.

Kontrasten til Brian Priske kunne næsten ikke være større. Mestermageren rykker nu til Belgien efter en forårssæson, hvor spillerne på banen nærmest virkede for kontrollerede og uden energi og passion.

Den interne evaluering i klubben har efterladt en konklusion om, at klubben har brug for en motivator på sidelinjen, fordi det rent faglige på alle andre felter er helt i vinkel hos de detroniserede mestre.

FC Midtjylland går på den vis tilbage til fortiden, hvor Erik Rasmussen takket være god støtte i trænerkollegiet i klubben skabte klubbens første storhedstid på samme kvaliteter.

Ulvene går dermed efter en kransekagefigur, som har sine absolutte kompetencer i at presse sine spillere til at yde ud over det maksimale.

Lidt paradoksalt krydser Bo Henriksen dermed veje med Brian Priske. Det langhårede AC Horsens-ikon forsøgte for to år siden at lokke Priske til AC Horsens som cheftræner, og aftalen var tæt på at blive lukket, da Brian Priske ombestemte sig.

Bo Henriksen har fået en tre-årig aftale i FC Midtjylland og hans ansættelse forventes at blive officiel inden for de kommende dage.

Den nye cheftræner i FC Midtjylland har haft gode relationer til ulvene siden han sommeren 2018 snuppede det point mod Brøndby, som gjorde ulvene til mester.

Bo Henriksen har været involveret i adskillige spillerhandler mellem AC Horsens og FC Midtjylland. Mest markant var handlen med Bubacarr Sanneh, som endte med en kæmpegevinst for begge klubber.

Det er altså to parter med mere end bare forbipassende kendskab til hinanden, der nu slår følge.

FC Midtjylland har ikke reageret på Ekstra Bladets mange henvendelser, lige som Bo Henriksen heller ikke har svaret.