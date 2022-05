Bo Henriksen: - Det er min drøm

En af dansk fodbolds største sensationer fandt sted i 2000, hvor Herfølge Boldklub vandt det danske fodboldmesterskab.

Dengang var Bo Henriksen en del af holdet som spiller, men triumfen fra årtusindskiftet kan ikke hamle op med det, han kan opnå torsdag eftermiddag.

Her kan han med FC Midtjylland vinde sin første titel som cheftræner i pokalfinalen mod OB.

- Jeg var ikke så meget med dengang. Jeg spillede kun de der 10-11 kampe, så man følte ikke, man var så meget med på den måde, som man vil gøre, hvis man har haft en lidt større andel i det, siger han.

- Det fedeste i verden er at vinde. Man husker tilbage på det som det største. Det siger sig selv, når man har vundet det danske mesterskab, og måske var den måde, vi gjorde det med Herfølge, også lidt vanvittig.

- Men det her vil for mig være ti gange større. Det vil være noget, man har arbejdet så intenst på i så mange år. Det har været min drøm, fra jeg startede med at være træner i bunden af 2. division og til at stå her 15 år senere, siger han.

Bo Henriksen tiltrådte som træner for midtjyderne for snart et år siden, og han havde ambitioner om at løbe med det hele.

Op til forårssæsonen sagde den tidligere angriber sågar, at holdet skulle vinde guld i Superligaen 'komfortabelt', men sådan gik det ikke for FCM, der endte med en andenplads.

Den slags ord vil han ikke tage i brug før torsdagens finale, hvor FC Midtjylland ellers er udråbt som favorit.

- Jeg har sagt rigeligt med 'komfortable' ting. Sådan en pokalfinale har sit eget liv.

- Vi ved, at det bliver en vanskelig fodboldkamp, men vi ved også, at det bliver fedt, og vi glæder os. Vi ser efterhånden os selv som et hold, som ligner et, der kan lave mål og skabe chancer mod alle hold, siger han.

OB har ikke spillet en pokalfinale siden 2007. Siden dengang har FC Midtjylland deltaget i tre, og det er også blevet til adskillige gulddueller og store europæiske opgør.

Erfaringen kan give midtjyderne en fordel, mener anfører Erik Sviatchenko.

- Som klub kan det godt være en fordel. Men der er også nogle af vores spillere, der ikke har stået i situationen før.

- Når man snakker om Real Madrid og det med, at de altid kommer tilbage i Champions League, er det jo ikke de samme spillere. Der ligger noget i den ånd, der er der. Og man kan håbe, det smitter af. Det ansvar ligger hos os, der har stået i situationen, lyder det fra forsvarsspilleren.

Der er torsdag eftermiddag solgt i omegnen af 24.000 billetter til pokalfinalen, der afvikles på Brøndby Stadion. Der er plads til cirka 28.000 fans.

