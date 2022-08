Bøn fra tidligere stjerne: - Glem os ikke

- Glem os ikke.

Den 24. august var det præcis seks måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Krigen raser stadig i landet, og halvårsdagen har fik den største ukrainske fodboldspiller nogensinde Andriy Shevchenko til at komme med en bøn til resten af verden.

I et interview med CNN sætter den tidligere AC Milan-stjerne fokus på, at krigen stadig kører på højtryk, selvom mediedækningen er faldet.

- Vi må ikke glemme, hvad der sker i Ukraine. Rusland fortsætter med at bombe og krigen er ikke stoppet, siger ukraineren og fortsætter.

- Personligt har det været meget vanskeligt for mig. Jeg er stadig frustreret over det, der sker. Jeg stiller en masse spørgsmål, men får ikke nogle svar. Nu har vi bare et mål, og det er at vinde krigen og bygge vores land op på ny.

Andriy Shevchenko havde en fremragende karriere i AC Milan, hvor han scorede 175 mål i 322 kampe. Foto: AP

Den tidligere landsholdsanfører og senere landstræner er ambassadør for organisationen UNITED24, som blev oprettet af præsident Volodymyr Zelenskyj, for at samle donationer ind til militæret.

Ifølge CNN har organisationen indsamlet mere end 166 millioner dollars i skrivende stund.

- Det ukrainske folk har brug for hjælp fra resten af verden. Vær sød ikke at glemme os. Vi har brug for hjælp.

Shevchenko vandt i 2004 Ballon d'Or. Han nåede at spille 111 landskampe for det Ukrainske landshold og scorede 48 mål.

Her er stjernerne der er gået i krig

