Brag på stribe: Forrygende fodboldfest

Søndag byder på et ekstraordinært fodboldprogram med lækkerbisken efter lækkerbisken. Ekstra Bladet giver dig overblikket over det vilde program

Er man glad for fodbold, får man brug for fjernbetjeningen og nok også flere skærme, hvis man skal følge med i alle de store kampe, der bliver spillet rundt om i Europa i løbet søndagen.

Ekstra Bladet giver dig her overblikket over søndagens kampe:

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Brøndby - FC København - Kl. 14.00 - på 3+ og Viaplay

Foto: Lars Poulsen

Søndagen sparkes i gang med det største derby, vi kan byde på herhjemme. Brøndby byder rivalerne fra FC København velkommen på Brøndby Stadion til Københavnerderby.

Begge klubber har haft en noget svingende sæson, og søndagens opgør kan blive definerende for resten af sæsonen. De forsvarende mestre fra Brøndby skal kæmpe for at holde sig i top seks, imens et skadesplaget FCK skal vinde for at ikke tabe terræn i mesterskabskampen mod FC Midtjylland.

Der er meldt udsolgt til kampen, hvilket vil give det højeste tilskuertal i 16 år på Brøndby Stadion.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

West Ham - Tottenham - Kl. 15.00 - Xee og Viaplay

To London-klubber støder sammen i Premier League, når West Ham møder Tottenham. Særligt West Ham-fansene har i mange år haft det svært med udeholdet, der har Pierre-Emile Højbjerg i truppen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Brentford - Leicester - Kl. 15.00 - TV3 Sport og Viaplay

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Thomas Franks mandskab har fået en drømmestart på debutsæsonen i Premier League, hvor London-klubben på ingen måde ligner et hold, der skal spille om at undgå nedrykning.

Søndag glæder det et stort danskeropgør, når Brentford med op til syv danskere i truppen møder Leicester med Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Randers - AGF - Kl. 16.00 - Canal 9 og Discovery Plus

Københavnerderbyet er ikke det eneste derby, Superligaen har at byde på søndag. Efter der er blevet spillet færdig i Brøndby, fløjtes det østjyske derby mellem Randers og AGF i gang.

Randers har fortsat de gode takter fra sidste sæson, hvor det også er blevet til fine præstationer i Conference League. AGF er begyndt at finde rytmen efter en svag sæsonstart og vandt i sidste runde over AaB foran et fuldt Ceres Park.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



FC Barcelona - Real Madrid Kl. 16.15 - TV 2 Sport X og TV 2 Play

Foto: Emilio Morenatti/Ritzau Scanpix

I manges øjne er El Clásico den største kamp i klubfodbold. Omkring 90.000 fans står klar på Camp Nou til at råbe FC Barcelona mod sejr i rivalopgøret.

Ronald Koeman har kniven for struben i den catalanske storklub, og alt andet end en sejr kan ende med at koste den hollandske træner jobbet.

Real Madrid har med tilbagevendte Carlo Ancelotti fået en fin start på sæsonen, men kan stjerneangriber Karim Benzema holde fokus, imens sex-retssagen mod franskmanden er i gang?

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Manchester United - Liverpool Kl. 17.30 - Xee og Viaplay

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Hvis man ikke mener, at El Clasico er den største klubkamp i Europa, så er der god chance for, at man har storkampen mellem Manchester United og Liverpool på førstepladsen..

Cristiano Ronaldo reddede i United og Solskjær i onsdagens Champions League-kamp mod Atalanta, og den portugisiske superstjerne skal meget vel være på pletten igen, hvis hjemmeholdet skal vinde over Jürgen Klopps skarpe offensive med Salah, der har scoret i de sidste ni kampe i streg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Roma - Napoli Kl. 18.00 - TV 2 Sport og TV 2 Play

Napoli har fået en drømmestart på Serie A-sæsonen med otte sejre ud af otte mulige, og klubbens fans drømmer nu for alvor om at kunne vinde Scudettoen for første gang siden 1990.

Søndag aften står José Mourinhos Roma-hold i vejen, der skal have oprejsning efter, at hovedstadsklubben torsdag blev kørt ud på røv og albuer i Norge, da stjernerne tabte hele 6-1 til Bodø/Glimt i Conference League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Inter - Juventus Kl. 20.45 - TV 2 Sport X og TV 2 Play

Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Søndagens sidste derby bliver spillet i Italien, når den står på Derby d'Italia, hvor de forsvarende mestre fra Inter tager imod Juventus.

Juventus er kommet i gang igen efter tabet af Cristiano Ronaldo og skal på Giuseppe Meazza forsøge at spille sig ind i mesterskabskampen efter en svag sæsonstart.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Atlético Madrid - Real Sociedad Kl. 21.00 - TV 2 Play

Søndagens fantastiske program runder af i Spanien, hvor topholdet Real Sociedad på udebane mod Atlético Madrid skal forsvare førstepladsen i La Liga.

Det bliver dog ikke nemt for udeholdet med den brandvarme svensker Alexander Isak i front at slå Atlético Madrid med Antonine Griezmann, der i tirsdagens Champions League-kamp mod Liverpool var i centrum, da den franske stjerne scorede to mål og efterfølgende fik rødt kort.