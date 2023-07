Brasiliansk fiasko er tilbage i FCM

Efter et år i hjemlandet er Marrony tilbage i FC Midtjylland med en plan om at retfærdiggøre, hvorfor klubben for to år siden brugte mange millioner på ham.

Det siger den brasilianske angriber på FC Midtjyllands hjemmeside.

Marrony kom til det midtjyske i sommeren 2021, men havde svært ved at vænne sig til sine nye omgivelser. Det kom også til udtryk på banen, hvor han i sine få optrædener ikke just imponerede.

Det fik sidste år FC Midtjylland til at sende ham på leje i Fluminense i Brasilien. Nu er Marrony tilbage i Danmark, og han ser det som en mulighed for at starte lidt forfra i FC Midtjylland.

- Det her er en ny, frisk start for mig - en ny mulighed. Jeg vil ikke tænke på fortiden, og hvad der skete der. Jeg fokuserer på nutiden, hvor jeg ønsker at hjælpe holdet med at opfylde vores mål, samtidig med at jeg føler en glæde, for det jeg laver, siger Marrony på FCM's hjemmeside.

Den 24-årige havde i sin første tid i Herning blandt andet meget svært ved at kommunikere med sine holdkammerater og trænere, fordi han ikke var god til engelsk. Men det er Marrony ved at råde bod på.

- Mit sprog går fremad. Jeg kom tilbage med en mentalitet om, at jeg skulle lære engelsk. Jeg startede faktisk allerede med at øve mig og tage timer to måneder inden, jeg skulle tilbage, fordi jeg ved, det er vigtigt for mig, siger han.

Marrony spillede i 2021/22-sæsonen blot 11 kampe for FC Midtjylland. Han har stadig sit første mål for holdet til gode.

I sidste sæson blev det i Fluminense til en enkelt scoring i 18 kampe.