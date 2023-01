Brasilianske mål sender United videre i FA Cup

Manchester United er klar til ottendedelsfinalerne i FA Cuppen.

Takket være tre brasilianske mål blev Reading fra næstbedste række lørdag nedlagt på Old Trafford med 3-1. Casemiro gjorde det til både 1-0 og 2-0, inden landsmanden Fred også kom på tavlen.

Manchester United var noget nær altdominerende i første halvleg. Hjemmeholdet sad tungt på bolden og nærmest belejrede Reading-feltet.

Det kneb dog med at få bolden i mål. Cirka ti minutter før pausen så det ud til at lykkes for Marcus Rashford, men scoringen blev efter et VAR-tjek kaldt tilbage for offside.

Ti minutter inde i anden halvleg gik det dog ikke længere for Reading efter flot brasiliansk samarbejde. Antony vippede bolden ind i feltet til Casemiro, der prikkede den ind til 1-0.

Kun et par minutter senere gjorde Casemiro det også til 2-0. Denne gang fik midtbanespilleren dog lidt hjælp fra Reading, da et langskud blev rettet af, så bolden sneg sig ind ved stolpen.

Ondt blev værre for Reading, da Andy Carroll med to gule kort på fem minutter blev udvist. Kort derefter scorede Fred til 3-0 for United.

Brasilianeren var ti minutter forinden kommet på banen i stedet for Christian Eriksen.

Reading fik en smule håb, da Amadou Salif Mbengue, som netop var blevet skiftet ind, reducerede til 1-3 med cirka 20 minutter tilbage.

Tidligere lørdag spillede Tottenham sig videre ved at slå Preston fra næstbedste række 3-0.

Son Heung-min scorede til 1-0 og 2-0, inden nyankomne Arnaut Danjuma gjorde det til slutresultatet kun cirka et kvarter efter at være blevet skiftet ind i sin debut.

Pierre-Emile Højbjerg fik en pause og så hele kampen fra Tottenhams bænk. En skadet Emil Riis var slet ikke med for Preston.