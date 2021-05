Brian Priske forlader FCM og skifter til Antwerp

FC Midtjyllands cheftræner forlader posten for at overtage posten i Royal Antwerp

Brian Priske forlader FC Midtjylland efter det kiksede forår og får opfyldt sin drøm om at blive træner i Belgien, erfarer Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, at Belgien har bud efter den danske mestertræner.

Så sent som sidste sommer var Standard Liége ude med snøren efter Priske, men dengang stillede FC Midtjylland sig på tværs.

Denne gang passede timingen bedre. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den belgiske klub gjort beslutningen lettere ved at betale en million euro for FC Midtjylland-træneren, hvis jobskifte BT var først til at berette om.

Brian Priske var som aktiv spiller mange år i Belgien, hvor han havde sin bedste tid i Genk og Club Brugge. Af samme grund har han længe haft blikket rettet mod netop Belgien, når fremtiden skulle fastlægges.

Selv om den netop overståede sæson gav FC Midtjylland et internationalt gennembrud med deltagelsen i Champions League, så har det ikke dæmpet Brian Priskes udlængsel.

Derfor meddelte han i løbet af foråret internt sine ambitioner om at komme videre, så snart muligheden bød sig.

Rykket til Antwerpen er derfor formelt set en lykkelig skilsmisse.

Det betyder, at FC Midtjylland sender en succesfuld træner videre på positiv vis, samtidig med at klubben står frit til at afsøge alle muligheder for at rette op på forårets nedtur.

For det har ikke reflekteret positivt på Brian Priske, at han ikke formåede at genvinde mesterskabet i det tætte opløb med Brøndby.

Ulvene startede foråret som tophold, men selv om presset fra Champions League var væk, så kom holdet aldrig for alvor i omdrejninger.

Følelsen af mæthed sneg sig ind og i det fortættede opløb med Brøndby skinnede erfaringerne fra Champions League aldrig igennem.

Nu får Brian Priske muligheden for at opfylde drømmen om en trænerkarriere i udlandet, og timingen for skiftet virker perfekt.

Han afløser i Antwerpen Franky Vercauteren, der ikke fik sin kontrakt fornyet efter et skuffende slutspil, hvor klubben smed andenpladsen og endte med bronze og skal i Europa League playoff.