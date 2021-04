Brøndby-brok kan koste alle klubber millioner

Der skal opsættes faste kameraer for millioner på samtlige stadions, hvis klubberne vil have sikkerhed for tv-optagelser, der kan dokumentere forseelser som den der blev overset før Mohammed Daramys 2-1 scoring på Brøndby Stadion

Det kommer til at koste Superliga-klubberne et væsentligt millionbeløb, hvis efterspillet efter Brøndby-FC København bliver, at der skal installeres faste tv-kameraer for at forbedre dommernes video-muligheder.

For den introduktion af VAR som er blevet besluttet i Superligaen hviler alene på de optagelser, som rettighedshaverne leverer.

Det er gjort sådan af økonomiske hensyn, og tv skal alene levere de billeder, som de selv mener er relevante for seerne.

- TV har intet galt gjort i denne sammenhæng, og tv's valg af motiver kan ikke være reguleret i forhold til, hvad der nu står i nogle fodboldregler, slår direktør Claus Thomsen fra Divisionsforeningen fast overfor Ekstra Bladet.

Dermed giver han fuld opbakning til TV3 Sports sportschef Kim Mikkelsen, der efter lokalderbyet gik i rette med Brøndbys sportsdirektør Carsten V. Jensen.

Manglende tv-billeder gjorde det umuligt for dommerne i VAR-vognen at vurdere om Daramy løb for tidligt i feltet. Foto: Lars Poulsen

Brøndby-bossen beklagede sig efter Mohammed Daramys scoring til 2-1 over, at VAR-dommerne ikke havde adgang til billeder, der kunne dokumentere, at FCK'eren var for tidligt i feltet i forbindelse med det straffespark, der blev eksekveret før scoringen.

Carsten V. Jensen bedyrede, at tv efter kampen havde lovet at ændre motivvalg ved straffespark.

Hvis det skal ske, så kommer det imidlertid til at være Superliga-klubberne selv, der skal betale gildet.

Det betyder, at der på samtlige stadions skal fastmonteres tv-kameraer af samme kvalitet, som tv-produktionen benytter. Ét kamera i hver målende vel at mærke.

Samtidig skal der trækkes kabler, så det kan kobles op i VAR-dommernes kontrolcenter.

Det vil koste klubberne millioner at opsætte kameraer, der kan sikre de optagelser, der manglede søndag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det vil udløse en ekstraregning i millionklassen for hver Superligaklub at sikre de billeder.

- Det vil være en stor investering. Man skal sætte kameraer af høj kvalitet op på alle stadioner og samtidig skal man kunne levere billederne til VAR-vognen, siger Claus Thomsen.

- Hvis klubberne beder om at det bliver taget op til vurdering, så gør vi det på et møde, fastslår fodboldbossen og konstaterer, at det ikke på nuværende tidspunkt er på agendaen.

- Jeg hørte for nylig dommerformand Michael Johansen forklare, at VAR havde korrigeret 42 kampændrende fejl.

- Så det er jo oplagt, at VAR producerer en højere grad af retfærdighed, siger Claus Thomsen og tilføjer så:

- Perfekt bliver det aldrig.

