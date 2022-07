Brøndby glipper sejr efter sent mål

Det er helt åbent i dobbeltopgøret mellem Brøndby og Pogon Szczecin, efter at de to hold torsdag for første gang stod over for hinanden.

På polakkernes hjemmebane endte det 1-1 i den første kamp i anden runde af kvalifikationen til gruppespillet i Conference League.

Blas Riveros bragte Brøndby foran i første halvleg, og i kampens slutning fik Pogon Szczecin udlignet til slutresultatet. Returopgøret spilles i Brøndby næste torsdag.

Polakkerne startede torsdagens kamp passivt og overlod initiativet til Brøndby. Det gav pote for det danske udehold.

Med lidt over et kvarter til pausen modtog Simon Hedlund bolden i højre side af feltet. Svenskeren sendte den på tværs, og en smule tilfældigt endte den ved Blas Riveros, der på kort afstand hamrede kuglen op i nettaget.

Det var et noget mere ambitiøst hjemmebanehold, der kom ud til anden halvleg. Pogon Szczecin satte sig hurtigt på spillet og fik presset Brøndby langt tilbage på banen.

I lang tid blev det dog aldrig for alvor farligt foran Mads Hermansens mål. Men til sidst måtte den danske keeper og Brøndby give fortabt.

I 85. minut blev der udlignet. Luka Zahovic fik bolden på kanten af feltet, og efter et træk sparkede sloveneren den køligt ind.

1-1-målet var ikke nok for Pogon Szczecin, der blev ved med at presse Brøndby. Men de danske gæster holdte altså stand og kan trods den sene udligning ikke være helt utilfredse med, at det endte uafgjort.

Den samlede vinder af dobbeltopgøret skal møde enten Basel eller nordirske Crusaders i kvalifikationens tredje runde.